Pesava quasi 300 kg: Vite al limite cambia tutto, incredibile trasformazione

Vite al limite, la 41enne era arrivata a pesare ben quasi 300 chili ma aveva deciso di affidarsi alla clinica del Dottor Nowzaradan

Si tratta di una delle vere e proprie “star” di Vite al Limite, vale a dire uno dei personaggi di maggior successo e più apprezzati dal pubblico del noto programma di Real Time. Si tratta di un grande cambiamento estetico e di una persona che ha ripreso fiducia in se stessa. Quando entrò nella clinica del dottor Nowzaradan pesava quasi 300 chili e aveva 41 anni. Una situazione disastrosa e decisamente pericolosa per la sua salute. Ha avuto un percorso di grande difficoltà, ma alla fine se l’è cavata alla grande. Parliamo di Kenae Dolphus, che tutti i fan del programma conoscono bene.

L’abbiamo conosciuta nella nona edizione del noto show, e come per gli altri pazienti, è stata seguita per un anno dalle telecamere. Si è sottoposta a una poderosa cura dimagrante, ma anche a delle terapie psicologiche e dietologiche studiate e volute dal dottor Nowzaradan. La donna è arrivata nella clinica di Houston con un peso di quasi 300 chili. Un’obesità che l’aveva resa non fertile, e questo la faceva sentire in colpa nei confronti del marito.

Vite al Limite, il bel cambiamento di Kenae ha stupito i suoi followers

A dirla tutta ha fatto resistenze anche nei primi giorni di cure, perché le riteneva troppo pesanti. Un grande aiuto le è arrivato dalla terapia psicologica, che l’ha aiutata a capire quanto fosse importante proseguire con il programma di recupero. Finalmente è arrivata la svolta: ha perso rapidamente 60 chili, arrivando a pesare 219 chili. Di certo non il risultato finale, ma un grande progresso. Purtroppo, anche se raggiunse i parametri sufficienti per l’intervento di bypass gastrico, alcuni problemi al cuore non le hanno consentito di operarsi.

Purtroppo, l’amara sentenza è che per perdere peso non aveva altra soluzione se non proseguire con la dieta e l’esercizio fisico. Dopo la fine del programma non ci sono stati più aggiornamenti precisi sui suoi progressi, ma intanto lei è diventata una star dei social. Tante foto sul suo account Instagram, dove è evidente che Kenae ha problemi di peso, ma intanto si mostra sorridente e cambiata. Un aspetto più curato e sicuro di sé che ha confortato i fan, dando fiducia per il futuro della donna.