Jeremias Rodriguez si ritira dall’Isola: la fidanzata Deborah spiazza con una foto inedita

Jeremias Rodriguez dopo essersi ritirato dall’Isola dei Famosi è stato il protagonista di uno scatto inedito che ha fatto impazzire il web.

Jeremias Rodriguez in queste ore è senza alcun dubbio uno dei protagonisti assoluti del mondo del piccolo schermo e della rete. Il fratello di Belen ha deciso, dopo aver perso il televoto, di ritirarsi dall’Isola dei Famosi e di non tentare la sorte a Playa Sgamada.

Jeremias ha confidato che il motivo di tale scelta è nell’avvertire la mancanza della sua fidanzata e del resto della sua famiglia, anche se ha partecipato a questo in gioco in coppia con suo padre, e per questo motivo preferisce tornare alla vita di sempre e mettere un punto a quest’esperienza. La sua scelta ha diviso più che mai il pubblico della rete. Lo stesso che non appena ha avuto modo di poter vedere l’inedito scatto di Jeremias Rodriguez pubblicato dalla fidanzata Deborah Togni è andato in tilt. Ecco per quale motivo.

Deborah Togni pubblica uno scatto inedito di Jeremias Rodriguez: web in delirio

Nelle scorse ore Deborah Togni, la fidanzata di Jeremias Rodriguez, ha deciso di lasciare senza parole gli utenti della rete pubblicando un inedito scatto del suo compagno che ha deciso di abbandonare l’Isola dei Famosi mentre suo padre non ha alcuna intenzione di mollare la presa.

“Ti aspetto a casa amore della mia vita” ha scritto Deborah, allegando a queste sue parole una foto inedita del fratello di Belen Rodriguez che è stato immortalato in un sensualissimo scatto in bianco e nero in cui mostra un fisico statuario. Fisico che purtroppo non è lo stesso che sfoggia attualmente in quanto non potendosi nutrire come dovrebbe durante il suo percorso all’Isola dei Famosi, è andato incontro ad un eccessivo dimagrimento ma siamo sicuri che non appena tornerà a casa si rimetterà in forma in men che non si dica.

I suoi fedeli sostenitori, però, nell’attesa di vederlo in studio in compagnia di Ilary Blasi, non possono fare altro che ammirare questa inedita foto di Jeremias Rodriguez in cui sfoggia tutta la sua bellezza in uno scatto elegantissimo dai colori del passato.