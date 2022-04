Harry e Meghan, visita alla regina senza Lilibet. Perché?

Harry e Meghan sono tornati a Londra dopo una lunga assenza ma la Regina Elisabetta non ha potuto conoscere Lilibet Diana. Perché?

Moltissime persone hanno aspettato questo momento per oltre due anni: il ritorno di Harry e Meghan a Londra. Dopo le vicende degli ultimi mesi, sembrava impossibile che i Sussex facessero visita ai loro parenti londinesi, invece è accaduto veramente. Giovedì 14 aprile, Harry e Meghan sono arrivati nel Regno Unito e hanno incontrato la Regina Elisabetta.

Il Principe Harry era già tornato nella capitale inglese, l’ex attrice statunitense non lo faceva dal gennaio del 2020. Proprio in quel periodo, infatti, i due ex reali hanno lasciato l’Inghilterra per trasferirsi negli Stati Uniti d’America. Da quel momento, l’ex protagonista della serie televisiva Suits non ha mai più messo piede in Europa. Un’assenza molto lunga e piena di polemiche.

Il tanto atteso incontro con la Regina Elisabetta c’è stato e non è escluso che l’anziana sovrana abbia tirato le orecchie a suo nipote Harry per la sua assenza alla commemorazione in onore del Principe Filippo. Sua Maestà non ha potuto conoscere Lilibet Diana, la secondogenita di Harry e Meghan, nata il 4 giugno 2021. Il motivo sarebbe molto curioso.

Harry e Meghan a Londra senza Lilibet per questioni di sicurezza

Harry e Meghan sono in Europa perché saranno ospiti agli Invictus Games. Si tratta di giochi ai quali partecipano ex soldati feriti durante una missione. I Sussex, che non hanno partecipato al tributo in onore del Principe Filippo, hanno lasciato la piccola Lilibet Diana negli Stati Uniti d’America. Per questo motivo, la Regina Elisabetta ha ancora una volta dovuto rimandare la conoscenza con la sua pronipote.

Verrà il giorno in cui l’anziana monarca conoscerà la secondogenita dei Sussex? Sembra che questa ipotesi sia molto complicata a causa dei problemi di sicurezza, già denunciati in passato dal Principe Harry. Il Principe Harry ha ufficialmente saltato la commemorazione in onore di suo nonno a causa dell’impossibilità di affidargli una scorta da parte di Scotland Yard.

Da quando i Sussex hanno lasciato il Regno Unito, infatti, hanno anche perso tutti i privilegi legati all’appartenenza alla Royal Family, compresa la scorta reale. Secondo alcune indiscrezioni provenienti dall’Inghilterra, il secondogenito di Diana Spencer sarebbe convinto che la sua famiglia possa correre pericoli a Londra senza una scorta adeguata. Per questo motivo, la Regina Elisabetta potrebbe essere costretta a non conoscere la sua ultima pronipote.