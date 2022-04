Test logica e ragionamento: risolvi il mistero del lucchetto

Oggi dovrai cimentarti con questo complicato test di intelligenza. L’argomento del giorno è un lucchetto. Come farai ad aprire la cassaforte?

Ci sono persone che vanno in difficoltà con una semplice combinazione di una cassaforte o addirittura con quella di una valigia. È molto probabile che queste persone facciano fatica a risolvere un test come quello che abbiamo intenzione di proporti oggi. L’argomento del giorno è una cassetta, protetta da un lucchetto. Intorno a questo lucchetto, però, c’è un mistero.

Ovviamente, questo test non ha alcuna pretesa scientifica e non esiste nessuna tesi a supporto di questo indovinello. Si tratta soltanto di un modo innocente per intrattenere le nostre lettrici ed i nostri lettori, possibilmente regalandogli qualche attimo di relax all’interno di una intensa giornata di lavoro. Questo test, al massimo, potrà mettere alla prova la tua capacità di utilizzare la logica ed il ragionamento.

Devi inviare un diamante molto prezioso ad un tuo amico che abita a duemila chilometri da casa tua. Inserisci il diamante in una cassetta di acciaio, protetta da un lucchetto. Soltanto tu conosci il codice del lucchetto e non potrai inviare una copia della chiave al destinatario perché qualcuno potrebbe appropriarsene durante il viaggio. Come farai ad inviare la cassetta al tuo amico, permettendogli di accedere al diamante?

La soluzione del test

Molto spesso capita di avere un’idea illuminante e di risolvere un test di logica e ragionamento in meno di un minuto. Se è il tuo caso, dobbiamo farti i complimenti perché non era per niente facile trovare la soluzione. Affinché il test fosse valido, era necessario risolverlo in tempi brevi ma anche se hai perso qualche secondo in più va bene, hai soltanto bisogno di allenarti un po’ di più.

Se invece non hai capito quale fosse la soluzione, non abbatterti. Può capitare e non è detto che accada nuovamente. Ti consigliamo di cimentarti con un test del genere tutti i giorni. Vedrai che in poco tempo riuscirai anche tu a diventare molto abile. Adesso è arrivato il momento di scoprire la soluzione del test della cassetta e del lucchetto.

Per prima cosa, è necessario inserire il diamante nella cassetta e chiudere con il lucchetto. Spedisci tutto al tuo amico, aggiungendo un secondo lucchetto. Solo il tuo amico è in possesso della chiave del secondo lucchetto. Quando riceverà la cassetta, rispedirà tutto indietro. Tu aprirai il primo lucchetto e invierai di nuovo la cassetta. A questo punto, al tuo amico non resterà che aprire il secondo lucchetto e recuperare il diamante.