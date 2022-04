Oroscopo 20 aprile 2022: top il Toro, un vero flop il Capricorno

Non perdere un solo appuntamento con l’Oroscopo di Instanews è una saggia decisione, specialmente se l’obiettivo è non perdere un solo appuntamento con le stelle. Le previsioni del giorno sono per tutti, esamineremo il transito in gioco, ma non solo. La classifica dei fortunati e dei no è stata aggiornata!

Pronti a scoprire le novità dell’Oroscopo di oggi? Non ci saranno grosse evoluzioni, ma nuove basi dalle quali partire e ricominciare nuovi percorsi personali e di crescita. Infatti, entra nel Sole il Toro, il segno dell’energia calma e decisa, il quale stravolgerà non poco i piani per le altre Case Celesti. Le novità non mancano, ma bisogna saperle interpretare, mantenendo saldo l’obiettivo di raggiungere tutti i sogni nel cassetto.

Inizia un nuovo ciclo contraddistinto da nuove energie pronte ad influenzare il cielo dello Zodiaco dei Segni. L’Oroscopo è sempre pronto per stupire chi lo segue con attenzione, e può dare risultati eccezionali solo per chi sa interpretarlo. Non va preso alla lettera come un bugiardino da segui passo passo, ma è fondamentale saper comprendere i segnali dal cielo per sapervi rispondere correttamente.

Il mese di aprile è davvero ballerino, le situazioni cambiano da un momento all’altro, e il variare continuo della classifica dimostra proprio questo. Si dice che il 20 aprile è la celebrazione della nascita del Toro, perché l’Ariete cede a lui il posto nel Sole, e come ogni transito che si rispetti, genera delle energie.

Il segno di terra è noto per la sua testardaggine, ma è un modo d’essere completamente differente da quello di fuoco che lo precede. Perché le energie sono sempre decise, soprattutto quando si parla di principi e ideali saldi nella routine della Casa Celeste, ma queste vengono poste in essere con pacatezza.

Non c’è spazio per irruenza ed aggressività, ma per concentrazione e immobilità sulle questioni importanti da risolvere. Sarà una fase di risoluzione per alcuni, mentre per altri ci potranno essere nuove questioni.

Ecco come i fortunati e gli sfortunati della giornata entrano in gioco.

Oroscopo: il Toro è sul podio, tanta fortuna oggi!

Un triade scoppiettante quella formata da Toro, Sagittario e Leone! Rispettivamente tre segni di terra, fuoco e ancora fuoco, sono decisi e non farsi smontare da nessuna critica, non per presunzione, ma perché hanno le energie necessarie per far fronte a tutto. Qui di seguito ci sono le previsioni della giornata, mentre se sei dell’Ariete è necessario approfondire alcune notizie che ti riguardano.

Il Toro è energico perché il Sole è nella sua Casa, ma soprattutto è nel mondo del lavoro che spiccherà. Questo perché i mille sacrifici fatti in precedenza daranno i loro frutti, facendo sentire il segno grato della sua vitalità inarrestabile. Consigli: in amore va tutto bene, ma non dimenticare che una romanticheria in più, non guasta mai. Non dimenticare le vecchie questioni, torneranno, e le affronterai.

Il Sagittario è in rinascita, perché grazie al transito, l’ottimismo è tornato, specialmente laddove mancava: nelle relazioni umane. In tutti gli scenari della giornata, il segno darà sfogo della sua bontà e voglia di stupirsi. Consigli: se arriva qualche dubbio, non scansarlo, affronta tutto come hai sempre fatto.

Il Leone è al top al lavoro, il moto chiarisce le idee, e proprio per questo il segno darà sfogo della sua indole passionale e creativa. In amore ci sono buone possibilità di vivere momenti di forte emozione. Consigli: non dimenticare le cose importanti, dai le giuste priorità alle cose, ma ricorda che devi anche trovare uno spazio per te stesso.

La caduta del Capricorno è un brutto colpo!

Una brutta giornata per Cancro, Vergine e Capricorno, ognuno per una ragione diversa avrà voglia di fuggire dalla routine. Segni d’acqua, terra e ancora terra, sono giudiziosi, ma hanno in parte perso la voglia del confronto con il prossimo. Di seguito, ci sono dei consigli fondamentali per affrontare la giornata, ma se sei della Bilancia è bene che tu conosca alcuni dettagli che ti riguardano da vicino.

Il Cancro è più asociale che mai, il Sole in Toro non lo condiziona in nessun modo, e la positività viene meno. Non c’entra tanto l’amore o il lavoro, c’è qualcosa che lo innervosisce e non gli permette di vivere serenamente le giornate dell’ultimo periodo. Consigli: proprio perché dei dubbi torneranno, ragionaci su, e vedi di trovare la soluzione che stai cercando.

La Vergine è meglio che prende un giorno di ferie, perché come l’amico qui sopra, non riesce a comunicare decentemente proprio con nessuno. In amore nessuna evoluzione, mentre al lavoro bisogna proprio fare attenzione con questo mood che potrebbe generare dei litigi. Consigli: forse è meglio evitare i contatti con le persone, con il tuo umore potresti ferirle.

Concludiamo l’Oroscopo con il Capricorno che è dedito solo al lavoro, decisione ammirevole che con il moto potenzia la voglia di fare, ma di certo se si mette del tutto da parte l’amore ci potrebbero essere delle brutte conseguenze nei rapporti interpersonali. Consigli: dare maggiore attenzione alle piccole cose, potrebbe essere il metodo migliore per svegliarsi una volta per tutte e dar sfogo ai sentimenti positivi.