Kevin Bortuzzo smette di seguire Lulù e pubblica un video mostrandosi con l’ex fidanzata di Manuel: il nuotatore ruggisce per la fidanzata.

Kevin Bortuzzo smette di seguire Lulù Selassiè su Instagram, pubblica una storia sul proprio profilo in cui si mostra in compagnia dell‘ex fidanzata di Manuel e scatena la pronta reazione del nuotatore che, con un video pubblicato su Twitter, ha ribadito il proprio amore nei confronti di Lulù attraverso una canzone che le aveva dedicato dopo averle fatto una dichiarazione d’amore nella casa del Grande Fratello Vip lo scorso dicembre.

Il video pubblicato da Manuel è stato poi ritwittato da Lulù che, a sua volta, ha ribadito quanto sia forte l’amore per Manuel che ha prontamente risposto alla fidanzata usando dei versi importanti della canzone che le ha dedicato.

Manuel difende e dichiara il suo amore alla fidanzata Lulù dopo il gesto social del fratello Kevin Bortuzzo

Sono bastati pochi minuti affinchè il gesto social di Kevin Bortuzzo diventasse virale su Twitter dove i fan di Manuel e Lulù hanno immediatamente notato i suoi movimenti social. Dopo essersi accorti della scelta di Kevin di non seguire più Lulù, esattamente come alcuni giorni fa ha fatto il padre Franco che, a sua volta, non è più seguito dalla principessa Selassiè, i fan della coppia nata nella casa del Grande Fratello Vip, hanno immediatamente visto in un video pubblicato da Kevin una frecciatina nei confronti di Lulù.

Nel video in questione, Kevin si mostra in compagnia di Federica, l’ex fidanzata di Manuel, protagonista di una sorpresa al nuotatore durante il Grande Fratello Vip quando l’amore con Lulù non era ancora totalmente sbocciato.

Pochi minuti dopo la pubblicazione del video da parte di Kevin, la reazione di Manuel è arrivata puntuale. Il nuotatore, infatti, suo proprio profilo Instagram, ha pubblicato un video in cui canta “La stella più fragile dell’universo” di Ultimo dedicandola a Lulù. Un momento che i fan della coppia ricordano bene per le parole importanti che i due si erano scambiati. “Comunque vada con te, ti amo”, aveva detto Manuel nella casa. “Sempre“, era stata la risposta di Lulù.

Oggi, Manuel ha scelto di pubblicare un video in cui intona proprio quella canzone utilizzata anche dal Grande Fratello come colonna sonora della toccante dedica che Manuel aveva scritto alla fidanzata prima di lasciare la casa.

Lulù ha poi pubblicato il video del fidanzato sul proprio profilo Twitter scrivendo “l’amore mio”. Sotto il tweet di Lulù è così arrivata la risposta di Manuel. “Mi basterebbe sapere che esisti”, ha scritto il nuotatore ribadendo il proprio amore per la fidanzata.

Dopo aver trascorso la Pasqua insieme a Napoli, Manuel e Lulù confermano di essere sempre più uniti e innamorati.