“Alex Belli? Ecco chi è davvero”: l’ex vippona vuota il sacco

Alex Belli è stato uno dei grandi protagonisti dell’ultima edizione del Grande Fratello. Un personaggio sempre al centro del gossip

Scatenato e grande protagonista. Ormai vero e proprio “re del gossip”. Alex Belli è un personaggio che ha lasciato il segno. Nella casa del Grande Fratello è stato uno dei riferimenti: il suo triangolo con Delia Duran (sua moglie) e Soleil Sorge (l’amica “speciale”) è stato uno dei temi centrali per quasi tutta la durata del reality. Un personaggio così egocentrico e prima donna non può essere simpatico, anzi. Ecco perché molti ex inquilini della casa non hanno mai speso belle parole per lui.

Tuttavia, c’è qualcuno che lo ha elogiato pubblicamente, definendolo addirittura “un genio”. Si tratta di Miriana Trevisan, che ha parlato di lui alla rivista “Chi“. “Nella sua follia egocentrica Alex non ha mai mentito. Bisogna dirlo. E’ stato lui a scegliere di andare via, si è fatto cacciare per non perdere Delia. Sicuramente rendere tutto molto cinematografico è stato un errore, ma lui è un genio e quindi un po’ pazzo. L’ha sbandata per Soleil l’ha presa, e lo stesso è stato per lei. Nel “game” (come lui lo definiva, ndr) hanno giocato entrambi, ma l’unica vera vittima è stata Delia. Ma alla fine si è messa anche lei a giocare”.

L’ex gieffina celebra Alex Belli: parole inaspettate per “The Man”

Miriana ha colto l’occasione anche per parlare delle varie diffide e azioni legali che sono partite dopo le dichiarazioni di Urtis su una sua vecchia storia d’amore. “Non lo accetto, sono persone che non rivedrò mai più. Nemmeno Katia e Solei, perché mi hanno deluso troppo. Mi hanno descritto come una donna che manipola gli altri, ma è un’accusa totalmente falsa”.

Miriana fu accusata durante un pettegolezzo nella casa di aver sfruttato un uomo per amore, facendosi comprare regali costosi ma senza amare questa persona. Il buon Urtis provò a declinare il tutto sul piano dello scherzo, ma Miriana non ha digerito quelle parole (“Ha offeso la mia credibilità, io ho un figlio”, spiegò) ed è partita con delle diffide legali.