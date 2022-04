Damiano David, il durissimo sfogo contro gli haters dopo il Coachella

Damiano David, dopo l’esibizione dei Maneskin al Coachella, replica agli haters con un durissimo e amaro sfogo sui social.

Damiano David non ci sta e, dopo le critiche ricevute per il discorso fatto sul palco del Coachella 2022 durante l’esibizione dei Maneskin, replica agli haters con un durissimo sfogo su Instagram. Il frotman della band romana che, per la prima volta, ha portato sul palco del Coachella anche l’Italia, attraverso una serie di storie pubblicate sul proprio profilo Instagram, replica amaramente agli haters.

Oltre a far scatenare il pubblico del Coachella 2022 con la loro musica, i Maneskin, attraverso la voce di Damiano, hanno fatto un discorso ispirato al film Il Grande Dittatore di Charlie Chaplin. Le parole pronunciate dal frontman dei Maneskin, però, hanno scatenato delle critiche che Damiano ha pubblicato sul proprio profilo Instagram dando a tutti una risposta univoca.

Damiano David dei Maneskin, la replica stizzita agli haters dopo le critiche ricevute

Sul palco del Coachella 2022, Damiano ha fatto un discorso sottolineando quello che sta accadendo nel mondo attualmente.

“A quelli che mi ascoltano dico: non disperate. Lo squallore che ci sovrasta, è un male passeggero. La libertà che hanno tolto alle persone, tornerà alle persone. I dittatori muoiono, ma la libertà non morirà mai. Non vi consegnate a questa gente senza anima, uomini macchina, con macchine al posto del cervello e del cuore. Voi non siete macchine, voi non siete bestie, siete uomini! Avete il potere di rendere questa vita libera e bella, di rendere questa vita una meravigliosa avventura. Usiamo il nostro potere, restiamo uniti”.

Parole che sono state criticate da alcuni utenti sui social come potete vedere nella foto qui in basso pubblicata da Damiano che, già quattro anni fa, aveva scritto un biglietto d’amore alla fidanzata Giorgia.

Dopo aver pubblicato alcuni dei messaggi ricevuti, Damiano ha replicato a tutti scrivendo “Benvenuti in Italia” come potete vedere qui in basso.

Una risposta secca quella del frontman dei Maneskin che esprime il proprio pensiero in merito ad alcuni commenti letti sui social nei confronti della sua band dopo l’esibizione sul palco del Coachella 2022 dove i Maneskin hanno coronato l’ennesimo sogno professionale.

In un anno, la band romana la cui straordinaria avventura è partita da Via Del Corso, a Roma, ha raggiunto un successo mondiale. Da mesi, ormai, Damiano, Victoria, Ethan e Thomas si trovano a Los Angeles dove stanno lavorando alla loro musica in attesa di poter tornare sul palco con un tour mondiale che, dopo la decisione di rinviarlo, partirà ufficialmente nel 2023, ma il 9 luglio, il pubblico italiano potrà avere un piccolo assaggio con il concerto che la band terrà al Circo Massimo.