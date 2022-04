Matteo Ranieri, tutta la verità su Sophie Codegoni: le cose mai dette

Sentire ancora parlare di Sophie Codegoni e Matteo Ranieri in uno stesso post è assurdo, ma cari lettori di Instanews, è ancora così che vanno le cose. Le ultime dichiarazioni fatte dal tronista hanno letteralmente spiazzato tutti, e noi non potevamo non rivelarvele.

Sophie Codegoni e Matteo Ranieri sono due nomi abbastanza noti, soprattutto per le recenti esperienze televisive. La prima oltre ad essere un’ex tronista, è anche una neo gieffina, infatti è stata molto amata dai fan durante il percorso del Grande Fratello Vip di quest’anno. Mentre lui è un volto legato a Uomini e Donne in maniera indissolubile, è passato dall’essere un corteggiatore ad un tronista in un attimo. Cosa li accomuna? E perché si parla ancora di loro due insieme?

Entrambi come già detto sono due ex volti di Uomini e Donne, il dating show più famoso di Canale 5. Si sono proprio conosciuti qualche anno fa nella trasmissione di Maria De Filippi, infatti sono stati una coppia. Si sono frequentati, e alla fine del percorso, la bella Codegoni lo ha scelto tra i corteggiatori.

Dopo qualche settimana, la loro relazione è finita, sconvolgendo non poco i telespettatori che avevano con dedizione, seguito la loro frequentazione in diretta tv esterna dopo esterna. Cos’è davvero successo tra i due?

A distanza di tempo, è lo stesso Ranieri che confessa la verità dei fatti inedita a tutti. Ecco quanto rivelato ai media.

Matteo Ranieri e Sophie Codegoni: la rivelazione inedita

Tra una news e l’altra non si può di certo dimenticare che la stessa Sophie è un’ex gieffina che sta facendo molto parlare di sé, anche dopo la fine del reality. La Codegoni sembrerebbe aver tagliato i rapporti con una sua ormai ex amica, la novità ha un po’ lasciato con l’amaro in bocca i telespettatori, poiché nessuno si sarebbe immaginato tanto astio. Come se non bastasse, si torna a parlare di lei, non per il suo bel Basciano, ma per un altro suo ex, appunto Matteo Ranieri, il quale lui stesso rivela dettagli inediti.

Il giovane personal trainer è reduce da un’esperienza felice. Nel programma che gli ha donato notorietà, Uomini e Donne, ha finalmente trovato l’anima gemella in Valeria Cardone. Dopo la scelta, ha rilasciato parecchie dichiarazioni, ma una di queste ha finalmente chiarito una situazione vecchia di qualche anno in un’intervista al settimanale Mio.

Come mai con Sophie tutto è finito dopo solo tre settimane? E’ un record per le coppie meno durature del dating show! I due si sono lasciati senza rancori e malumori, anche perché sono ormai passati tanti anni, ma tra una chiacchiera e l’altra il giovane ha ritenuto necessario dire la sua facendo un paragone tra le due storie.

Diciamo che più che un paragone, afferma che proprio le due frequentazioni non le riesce a porre sullo stesso piano. Perché con Sophie nonostante le tante uscite, non è riuscito a legarsi con la stessa rapidità e impatto com’è stato con la Cardone. Afferma:

“Nel mio precedente percorso nessuno dei due era innamorato dopo cinque mesi di trono. Sono due storie diverse. Inoltre con Sophie Codegoni è durata appena tre settimane, non penso possano essere messe sullo stesso livello.”

Insomma, l’ultima relazione, quella attuale, è stata un vero colpo di fulmine! Che il duo sia poi così unito è evidente dalle foto rilasciate ai fan, sono davvero una bella coppia affiatata. Sicuramente, dopo una prima esperienza non finita per come questi sperava, questa volta andrà meglio.

In attesa di risposte e di possibili evoluzioni della vicenda, restiamo sintonizzati, perché non perdiamo un solo aggiornamento.