Diavoli, anticipazioni e data di uscita della seconda stagione

Diavoli è una serie televisiva andata in onda nella primavera del 2020. Questo show, prodotto da Sky Italia in collaborazione con alcune agenzie europee, è tratta da un romanzo di Guido Maria Brera e si occupa di finanza. Chi ha avuto modo di seguire la prima stagione ha assistito ad una serie infinita di colpi di scena. Diavoli, infatti, con lo scorrere degli episodi, cambia radicalmente registro.

Quello che all’inizio sembra un racconto sul trading finanziario, si trasforma piano piano in un vero e proprio thriller, con tanto di omicidi, complotti, cospirazioni, tradimenti e scene che tengono lo spettatore senza fiato. I protagonisti principali di questa produzione sono Alessandro Borghi, Patrick Dempsey e Kasia Smutniak. La serie è ambientata a Londra e parte dal 2011.

Il primo episodio è andato in onda contemporaneamente in Italia, Francia e Regno Unito il 17 aprile 2020. Dopo oltre un anno di lavoro, la produzione ha annunciato l’imminente arrivo della seconda stagione. Scopriamo insieme quale sarà la data di uscita del secondo capitolo di Diavoli e proviamo ad anticipare qualche piccolo dettaglio, senza fare spoiler, è ovvio.

Diavoli 2, la data di uscita italiana adesso è ufficiale

La seconda stagione di Diavoli andrà in onda a partire dal prossimo 22 aprile. Come è già accaduto per la prima stagione, lo show sarà trasmesso da Sky Atlantic in prima serata. A differenza del primo blocco, questa volta gli episodi non saranno 10, ma 8. La durata dovrebbe restare invariata, ogni episodio durerà circa un’ora. La seconda stagione sarà ambientata nel 2016. Non è l’unico show televisivo ambientato nel passato.

Massimo e Dominic sono in piena lotta (proprio come altri due personaggi molto attesi di un’altra serie televisiva), mentre sullo sfondo va in atto la Brexit e Donald Trump sta facendo di tutto per diventare Presidente degli Stati Uniti d’America. Questa stagione sarà piena di colpi di scena per Massimo Ruggero. Sarà proprio il suo ex mentore a metterlo in guardia dai pericolosi partner cinesi, in lotta con gli statunitensi per il controllo della banca e dei dati di milioni di persone.

Con chi si schiererà il personaggio interpretato da Alessandro Borghi? Lo scopriremo tra qualche giorno. Nel cast ci saranno anche Pia Mechler, Paul Chowdhry, Malachi Kirby e Lars Mikkelsen. I nuovi arrivati saranno Joel de la Fuente, Li Jun Li e Clara Rosager. Non sono molti i dettagli diffusi dalla produzione, si sa solo che il personaggio interpretato da Patrick Dempsey ha divorziato e ha iniziato una nuova vita. Non resta che aspettare il 22 aprile per tuffarci nel primo episodio della seconda stagione di Diavoli.