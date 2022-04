Nasce l’amore tra Carola e Luigi Stringis ad Amici 21? Dopo l’eliminazione della ballerina, arrivano le inaspettate parole di lei.

Carola e Luigi Stringis, nonostante l’eliminazione della ballerina dal serale di Amici 21, continuano a far sognare i fan. Sin dalle prime settimane di scuola, Carola e Luigi si erano avvicinati e tutti pensavano che tra loro potesse nascere l’amore. Entrambi concentrati sul percorso nella scuola, tuttavia, entrambi, inizialmente, hanno capito di poter essere solo amici. Qualcosa, però, è cambiato nel cuore della ballerina.

Dopo la decisione della giuria del serale di Amici 21 di eliminare Carola salvando il ballerino Dario, Luigi non ha nascosto le proprie emozioni così come Carola che, prima di lasciare la scuola, ha aperto il suo cuore al cantante. Le parole di Carola stanno facendo sognare i fan che sperano nella nascita di una storia dopo la fine del talent show.

Le parole d’amore di Carola a Luigi Stringis prima di lasciare definitivamente Amici 21

L’eliminazione di Carola dal serale di Amici 21 ha scatenato un’ampia polemica sui social. Sono tanti, infatti, i fan della ballerina che avrebbero voluto vederla in finale. Carola, però, è stata eliminata al termine della scorsa puntata. Una notizia che il pubblico non si aspettava così come Luigi che non ha trattenuto le lacrime di fronte al verdetto. Prima di separarsi, la ballerina e il cantante si sono allontanati dagli altri concorrenti trascorrendo gli ultimi momenti insieme. Carola, sola con Luigi, si è così lasciata andare aprendo totalmente il suo cuore.

“Ti voglio tanto bene Luigi” – ha esordito Carola che ha poi dichiarato i propri sentimenti al cantante. “Quando dicevo che non ti capivo, in realtà era tutto inaspettato perché mai mi sarei immaginata di poter innamorarmi o comunque attaccarmi, perché l’innamoramento, non avendolo vissuto, era più una cosa mentale”.

Le parole di Carola hanno ricominciato a far sognare i fan che sperano che tra Carola e Luigi possa nascere un sentimento importante. Sono tanti, infatti, i sostenitori della ballerina e del cantante che, su Twitter, non nascondono il proprio sogno come potete vedere qui in basso.

Carola e Luigi, tuttavia, potranno rivedersi solo quando finirà l’avventura di lui nella scuola di Amici. La ballerina spera che a trionfare sia proprio il cantante della squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. In attesa di poterlo riabbracciare si prepara all’incontro con Fabrizio Monteverde, il coreografo del Teatro di Roma che le ha proposto il ruolo di Giulietta nel balletto “Romeo e Giulietta” che debutterà il prossimo ottobre al Teatro Olimpico.