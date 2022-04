Bentornati con il consueto appuntamento dell’Oroscopo di Instanews. Oggi il cielo rilassa in parte l’umore dei segni, e le azioni sono dirette verso il prossimo. Condizione favorita dal transito in corso, Luna in Bilancia. Ecco come i 3 fortunati e gli sfortunati vivranno la giornata.

L’Oroscopo non è una fonte assoluta di verità, ma la nostra buona razione di consapevolezza e coscienza spirituale. Non tutti hanno ben chiaro che oltre alla fisicità c’è un mondo dentro, da esplorare e sviluppare al massimo. Con la Luna in Bilancia ci sono buone possibilità di comunicazione e partecipazione di eventi in cui ci sono più persone del solito. La classifica dei top e dei flop è stata aggiornata, ed è stravolta!

La voglia di manifestare sé stessi non è uguale per tutti i segni dello Zodiaco. E’ bene tenere a mente che ogni persona ha un mondo dentro che esprime a modo proprio. Nelle previsioni dell’Oroscopo analizzeremo il moto che sovrasta il cielo, la Luna in Bilancia, situazione che favorisce in primis la miglior scoperta di sé, attraverso il prossimo.

La Luna è il Satellite più famoso e vicino a noi, quello che indica e condiziona astrologicamente la sfera più intima delle Case Celesti. Mentre la Bilancia detiene il primato di segno più raffinato, dedito alla moda, e senza dubbio il più socievole e aperto al dialogo con gli altri individui.

Questo transito non pone tutti i segni allo stesso modo della Bilancia, ma per ognuno favorisce un diverso modo di interazione. Infatti, generalmente la gentilezza e l’intelligenza emotiva prenderanno il sopravvento nella totale apertura con gli altri.

Nello specifico i fortunati e gli sfortunati del giorno vivranno in modo differente i condizionamenti dal cielo.

Oroscopo: sale al primo posto il Sagittario

Sagittario, Scorpione e Aquario sono i segni del podio di oggi. Inaspettatamente, stravolgono la vecchia classifica, sia perché hanno finalmente preso in mano la propria vita, ma anche per il transito in corso. Segni di fuoco, d’acqua e d’aria, ecco come e cosa combineranno nella giornata di oggi. Se sei dei Gemelli devi consultare le previsioni perché sei il prossimo della lista.

Il Sagittario è reduce di ultimi posti, perché la tensione aveva avuto la meglio nei rapporti di lavoro e interpersonali. Al momento la Luna non ti condiziona molto, quindi possiamo dire che la tua rimonta è il frutto di sacrifici e analisi interiori da te svolte in totale autonomia. Consigli: continua con questo mood, non rendere vani gli sforzi, soprattutto quando si tratta dei tuoi sogni.

Lo Scorpione è spesso nervoso, e il transito come per l’amico sopra non ti tocca molto. Infatti, possiamo confermare che anche per te la rimonta è data da un lungo soffrire, che ha innescato in te un desiderio d’amore in tutte le sue sfaccettature. Dimostrerai grande affetto. Al lavoro nulla di nuovo. Consigli: per una volta che non ti senti vulnerabile, ama fino al massimo delle tue possibilità, approfittane per vivere bei momenti.

L’Aquario grazie al moto vive la giornata con uno spirito intellettivo ed un’arguzia potenti. Ribelle per eccellenza, l’amore ti sconvolgerà, perché assumerà le forme dei tuoi sogni. Non si tratta di incanalare la tua vita nella monotonia, ma in quello che hai sempre desiderato. Al lavoro tutto bene. Consigli: accogli l’occasione che hai in amore, è quella che aspettavi da un po’, prendilo questo treno!

Tragica giornata per l’Ariete, e non solo!

Non gli si addice proprio questo cielo all’Ariete, e nemmeno alla Vergine e al Cancro. Segni di fuoco, terra e acqua, le vostre energie sono leggermente confuse. O meglio siete voi quelli che non riuscire a dare il massimo, perché sentite di aver perso la strada giusta. Ecco dei consigli necessari per oggi, mentre se sei del Toro dovresti conoscere le previsioni del tuo quadro astrologico, sono cambiate.

L’Ariete combatte sempre, ma è anche stanco. La Luna ti condiziona parecchio, perché i dubbi ti assaliranno, quindi le tue fragilità prenderanno il sopravvento, e le situazioni sono meno chiare. Lavoro in continua evoluzione, l’amore ha qualcosa che non ti va molto a genio. Consigli: il weekend è un po’ pesante, perché non sarai proprio nella situazione a te favorita, ma trova il buono nel brutto.

La Vergine ha avuto la sua rimonta, ma adesso torna a fare i conti con delle situazioni non risolte, specialmente se il transito le accentua. L’amore ti regala poca pace, forse è arrivato il momento di essere meno autocritici e passare oltre. Il lavoro è un ottimo deterrente se vuoi tenere tutti lontani. Consiglio: goditi un piccolo viaggio fuori porta, l’occasione che aspetti, è arrivata.

Concludiamo l’Oroscopo con il Cancro poco sicuro delle sue emozioni, perché come il combattente dello Zodiaco, ha troppi dubbi generati dal moto in atto nel cielo. Inoltre le incomprensioni sia che si tratti d’amore che di lavoro ti bloccano. Per una volta, non pensarci. Consigli: dedicati al tuo hobby e svuota la mente, è la soluzione.