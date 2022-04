Isola dei Famosi daytime 22/4/22: forte spavento tra i naufraghi ma non è come sembra

All’Isola dei Famosi c’è stato un forte spavento tra i naufraghi, ma le cose non stanno come sembrano: ecco che cosa è successo.

L’Isola dei Famosi è tornata sul piccolo schermo degli italiani con il suo daytime. Daytime che ha proceduto la diretta di questa sera in compagnia di Ilary Blasi, dove uno dei naufraghi sarà costretto ad abbandonare il programma e a far ritorno in Italia.

Prima di questo momento, però, sono successe altre dinamiche tra i naufraghi che hanno vissuto un forte spavento. Le cose però, purtroppo o per fortuna, non stanno come sembrano e si è trattato soltanto di un malinteso che ha fatto sbottare con giusta ragione alcuni dei concorrenti.

A far nascere il tutto è stata Carmen Di Pietro all’Isola dei Famosi che non ha reagito bene di fronte alla vista di una lucertola sulle spalle di Marco Senise, nuovo concorrente a rischio eliminazione.

Carmen Di Pietro scatena il panico all’Isola dei Famosi: Nicolas sbotta

Il tutto ha avuto inizio quando Nicolas Vaporidis, parlando a tu per tu con i fratelli Tavassi, ha ammesso di non apprezzare l’atteggiamento assunto da Ilona Staller e Marco Senise all’Isola dei Famosi, dove Gustavo si è lasciato andare ad un’inedita confessione su suo figlio Jeremias in merito al motivo del suo abbandono, in quanto non sarebbero di aiuto al gruppo essendo persone fin troppo pigre.

L’ex conduttore di Forum ha affermato di non essere molto di aiuto perché non ne ha le forze, ma l’attore gli ha fatto notare che anche Carmen Di Pietro, sua coetanea, in un primo momento non era molto di aiuto ma dopo è riuscita a darsi da fare e ora sarebbe davvero inarrestabile. Mentre stavano parlando, però, lei ha lanciato un urlo facendo preoccupare tutti i presenti che si sono voltati di scatto.

Subito dopo la Di Pietro si è scusata affermando di aver preso uno spavento nell’aver visto una lucertola sulla spalla di Marco Senise, ma Nicolas Vaporidis non ha reagito bene di fronte a questa spiegazione: “E’ una lucertola, mica un dinosauro” ha commentato rivolto alla showgirl che sembrerebbe aver compreso l’errore commesso.