Gustavo Rodriguez, tutta la verità sull’addio di Jeremias all’Isola dei Famosi

Nel corso dell’ultima diretta dell’Isola dei Famosi 2022 Jeremias Rodriguez ha abbandonato volontariamente il programma di Canale 5. I motivi

All’Isola dei Famosi un incredibile colpo di scena ha sconvolto il pubblico. Nell’ultima diretta, infatti, è successo di tutto. L’uscita improvvisa di Jeremias Rodriguez ha scosso tutti, soprattutto perché nessuno se l’aspettava. Ora che è passato qualche giorno, a dire qualcosa ci pensa suo padre, Gustavo Rodriguez. Anche l’uomo (a maggior ragione) è rimasto male per l’addio del figlio, che ricordiamo è uscito di sua spontanea volontà: e quindi si è ritirato.

“Quando è arrivato a Playa Sgamada era un po’ preoccupato. Non ho avuto nemmeno modo di esprimere tutte le mie emozioni con lui”, ha spiegato. Sta di fatto che Gustavo ha perso il suo compagno di viaggio, ed ora per lui non sarà facile. “Avrei voluto che restasse, perché qui siamo stati bene con Marco, Lory e Clemente. Però il gioco è così, le cose cambiano all’improvviso. Però sono contento perché quando tornerà in Italia avrà una buona notizia”. Jeremias ha confidato al padre di non aver più voglia di restare nel gioco. E del resto, il ragazzo era stato già ampiamente criticato in passato perché aveva detto di non amare i reality.

Isola dei Famosi, l’uscita di Jeremias Rodriguez sconvolge: la spiegazione del padre

Una frase detta in modo perentorio prima di lasciare la trasmissione, che ha infastidito il pubblico e non solo. Infatti, il fratello di Belen e Cecilia ha partecipato (a quanto pare con piacere) già a diversi reality, tra cui proprio l’Isola dei famosi qualche anno fa. Ecco perché la sua dichiarazione un po’ stona, a dirla tutta. Anche in questo caso il padre Gustavo è dovuto intervenire per chiarire: “Lui intende semplicemente che non gli piacciono i litigi e le discussioni. Le tensioni che ci sono dietro – ha spiegato papà Rodriguez – intende questo quando dice che non gli piacciono i reality”.

“Non intende il concetto generale, ma soltanto queste problematiche e le tensioni. C’è tanta falsità, spesso gente particolare. C’è chi fa di tutto per uscire cinque minuti in più rispetto a gli altri o infangare il prossimo per fare brutta figura. Queste sono cose che fanno le persone che non sono brave, quindi macchiano gli altri”, si è sfogato Gustavo Rodriguez commentando l’uscita del figlio.