Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, confessioni bollenti: “Sotto le coperte ci piace così”

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser per la prima volta si sono lasciati andare a delle confessioni bollenti sulle loro preferenze sotto le coperte.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, inutile negarlo, sono senza alcun dubbio una delle coppie più chiacchierate della cronaca rosa nostrana.

La loro storia è nata sotto i riflettori, quando entrambi furono scelti da Ilary Blasi per la seconda edizione del Grande Fratello Vip. Lei, all’epoca, era fidanzatissima con Francesco Monte ma poi scelse di troncare il tutto per dedicarsi al suo compagno di viaggio e da quel momento, nonostante gli alti e bassi, non si sono mai più lasciati.

Recentemente, però, la coppia è stata intervistata dai microfoni di Mtv dove hanno scelto tutti i retroscena piccanti sulla loro relazione.

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez svelano le loro preferenze sotto le coperte

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez, che ha reagito così al ritorno di Jeremias in Italia, hanno scelto per la prima volta di lasciarsi andare a confessioni piccanti in merito alla loro vita sotto le coperte.

La sorella minore di Belen ha confidato alle telecamere che lei preferisce vivere la passione con il suo fidanzato a luci spente, o al massimo con una lampada accesa per creare la giusta atmosfera. Ignazio, invece, ha altre preferenze e vorrebbe che la luce restasse sempre accesa e per questo motivo a volte hanno qualche piccolo battibecco, ma non solo.

Moser ha rivelato che nelle poche occasioni in cui sono stati distanti, è capitato che si sono scambiati messaggi passionali provando a vivere l’intimità in maniera diversa rispetto a quella classica, ma non solo. Cecilia e Ignazio sotto le coperte sarebbero anche complementari in quanto lui preferisce stare sopra, mentre lei sotto: “Mi piace essere dominata” ha commentato lei durante il corso della recente intervista.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sono raccontati come non mai parlando per la prima volta in pubblico delle loro preferenze sotto le coperte. Ovviamente c’è chi ha apprezzato questa loro sincerità, mentre altri hanno storto il naso trovando certe dichiarazioni un po’ too much in quanto riguarderebbero soltanto la sfera privata della loro vita insieme.