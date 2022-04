Jeremias Rodriguez in Italia: Cecilia lo accoglie così, mistero Belen

Jeremias Rodriguez torna in Italia dopo aver abbandonato l’Isola dei Famosi 2022 e la sorella Cecilia lo accoglie così, ma è mistero su Belen.

Jeremias Rodriguez torna in Italia, riabbraccia la fidanzata Deborah Togni da cui è stato lontano più di un mese per partecipare all’Isola dei Famosi 2022 e il video pubblicato su Instagram da lei spacca il pubblico del reality show. Jeremias, partito per l’Honduras con il padre Gustavo. La permanenza in Honduras, però, ha messo a dura prova Jeremias che, dopo un mese, ha deciso di abbandonare volontariamente l’isola.

“Voglio tornare dalla mia fidanzata. I reality non mi piacciono”, ha detto più volte a Ilary Blasi che, insieme a Nicola Savino e Vladimir Luxuria, ma anche insieme al padre Gustavo, ha provato a convincerlo a restare. Jeremias, però, si è mostrato irremovibile e, nelle scorse ore, è atterrato in Italia dove è stato accolto dalla fidanzata Deborah Togni. Qualche ora dopo è arrivato anche l’incontro con la sorella Cecilia.

Jeremias Rodriguez riabbraccia la sorella Cecilia, ma tutto tace intorno a Belen

In aeroporto, Jeremias Rodriguez ha immediatamente riabbracciato la fidanzata Deborah Togni con cui sogna di formare una famiglia. Sull’Isola dei Famosi, infatti, Jeremias ha definito Deborah l’unica donna che vede al proprio fianco come madre dei suoi figli. Quello avvenuto in aeroporto è stato un incontro romantico e commovente come potete vedere dal video qui in basso.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Đ E B O R A H 🌹 (@deborah.togni)

Un video che ha conquistato tutti i fan della coppia che tifano per il trionfo dell’amore. Jeremias, poi, tornato a casa, ha riabbracciato la sorella Cecilia. Dopo aver trascorso la Pasqua in Puglia con il fidanzato Ignazio Moser, Cecilia è tornata a Milano e, senza indugiare, si è recata ad abbracciare e baciare il fratello a cui è estremamente legata. Anche con Ignazio, poi, è arrivato l’abbraccio.

Se Cecilia è apparsa tra le storie Instagram del fratello Jeremias, di Belen non c’è ancora traccia. Che fine ha fatto la Rodriguez che è tornata con Stefano De Martino? Dopo aver trascorso la Pasqua con il conduttore napoletano, Belen ha pubblicato, questa mattina, una serie di storie su Instagram mostrando Santiago mentre giocava con la sorellina Luna Marì a casa. Nessun incontro, almeno per il momento, tra Belen e il fratello Jeremias.

Legatissima al fratello così come alla sorella Cecilia, sicuramente Belen lo riabbraccerà nelle prossime ore facendosi raccontare tutto ciò che ha affrontato all’Isola dei Famosi a cui la stessa Belen ha partecipato dando il via alla sua carriera ricca di successi.