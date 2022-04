Dawson’s Creek, 5 curiosità su una delle serie tv più amate di sempre

Dawson’s Creek è una delle serie televisive più seguite e apprezzate dal pubblico, in particolare quello in età adolescenziale

Joey Potter è probabilmente uno dei personaggi più emulati e invidiati degli ultimi trent’anni. Il personaggio interpretato da Katie Holmes ha avuto la fortuna di dividersi tra Dawson e Pacey per sei lunghissime stagioni. Di cosa stiamo parlando? Ovviamente di Dawson’s Creek, una delle serie televisive dedicate ai giovani più amate e seguite di tutti i tempi.

Le avventure di questi tre giovani, che nel corso degli anni crescono e sono accompagnati anche da altri personaggi, sono diventate un cult per le generazioni nate tra la fine degli anni ’80 e l’inizio degli anni ’90. Ma questo show televisivo, andato in onda tra 1998 ed il 2003, ha conquistato anche le generazioni successive. Non è un caso infatti, che Netflix abbia voluto inserire questo teen drama nel suo palinsesto streaming.

Dawson’s Creek nasce da un’idea di Kevin Williamson, autore, tra gli altri, di Scream e The Vampire Diaries. Il primo episodio è andato in onda negli Stati Uniti il 20 gennaio 1998, mentre in Italia abbiamo dovuto aspettare il 13 gennaio del 2000 per scoprire le avventure dei personaggi interpretati da James Van Der Beek, Katie Holmes e Joshua Jackson. Oggi scopriremo cinque curiosità su Dawson’s Creek che ancora non conoscevi.

Dawson’s Creek, 5 curiosità su questa serie televisiva

Negli ultimi 24 anni, molte persone hanno immaginato di interpretare un personaggio di Dawson’s Creek. Capita spesso con le serie televisive di grande successo. Oggi scopriremo alcune curiosità su questo show che non erano mai state svelate, almeno fino ad ora. Eccone cinque.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Katie Holmes (@katieholmes)