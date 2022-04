Don Matteo 13, l’ultima struggente richiesta di Terence Hill prima dell’addio

Nel giorno dell’ultima puntata di Terence Hill in Don Matteo 13 spunta un video con l’ultima, struggente richiesta dell’attore prima dell’addio.

Spunta un video inedito con una richiesta di Terence Hill prima di dire definitivamente addio a Don Matteo, il famoso sacerdote che ha interpretato per ben tredici stagioni. La quarta puntata di Don Matteo 13 segna la fine dell’avventura di Ternce Hill nei panni del famoso sacerdote che, sin dalla prima puntata della prima stagione, ha incollato milioni di persone davanti ai teleschermi.

Su Twitter, prima dell’addio di Terence Hill è così spuntato un video che ha conquistato i fan di Don Matteo che faticano ad accettare l’addio dell’attore dagli occhi di ghiaccio. Quale è stata, dunque, l’ultima richiesta di Terence Hill prima di salutare definitivamente a Don Matteo?

Don Matteo 13: il video con il desiderio di Terence Hill prima dell’addio al pubblico

Per tredici stagioni, a bordo della sua bicicletta, Terence Hill ha indossato i panni di Don Matteo aiutando il maresciallo Cecchini interpretato da Nino Frassica a risolvere i casi di cronaca che, nelle varie puntate, hanno sconvolto prima Gubbio, location iniziale della fiction e poi Spoleto. Nel corso delle varie stagioni, il personaggio di Don Matteo ha anche condiviso la scena del crimini con i vari capitani che sono stati interpretati rispettivamente da Flavio Insinna, tornato nella prima puntata della tredicesima stagione, Simone Montedoro e Maria Chiara Giannetta di cui è spuntata una foto da bambina.

Prima di dire addio a Don Matteo, al set e a tutte le persone con cui ha condiviso anni di lavoro, Terence Hill ha fatto una richiesta a Maria Chiara Giannetta che, da tre stagione, interpreta la capitana Anna Olivieri. Su Twitter, infatti, è spuntato un video in cui l’attrice, nei panni del suo personaggio, sale per la prima volta a bordo della famosa bicicletta del famoso sacerdote.

“Mi batteva il cuore, ti giuro, me lo ha detto lui che mi ha chiesto: ‘ Ti va di salire sulla stecca della bicicletta, non l’abbiamo mai visto il Capitano’ e io ho detto Terence wow”, ha raccontato un’emozionata e felice Maria Chiara Giannetta. Una richiesta, quella di Terence Hill, che l’attrice ha realizzato con gioia, grata di aver condiviso per tre stagioni il set con un professionista come Terence Hill.

Mi colpisce molto l'emozione quasi da bambina di Maria Chiara Giannetta di fronte alla richiesta di Terence (che ha sempre avuto un occhio di riguardo per lei) di fare una foto su una bici che ha scritto la storia di questa serie .. #DonMatteo13 https://t.co/c3s8H9vRrQ — Silvio (@SilvioG92) April 20, 2022

Dalla prossima puntata, nella famosa chiesa di Spoleto arriverà don Massimo interpretato da Raoul Bova che dovrà condividere i suoi spazi con Natalina e Pippo.