I cocchi scatenano la lite all’Isola dei Famosi 2022: Guendalina Tavassi on fire

Guendalina Tavassi, influencer ed ex concorrente del GF, si trova adesso all’Isola dei Famosi 2022. Atterrata in Honduras in coppia con suo fratello Edoardo Tavassi, le regole del gioco scindono tutte le coppie e quindi Guendalina si trova a giocare da sola.

Nelle ultime settimane, i naufraghi vengono divisi in due gruppi e ciò fomenta l’astio e l‘ostilità. La fame e il caldo non aiutano e il nervoso cresce a dismisura.

E’ basato un cocco per scatenare una forte lite fomentata da Guendalina Tavassi. Scopriamo insieme quanto è accaduto

Guendalina Tavassi on fire: i cocchi scatenano la lite all’Isola dei Famosi 2022

Durante le loro giornate, i naufraghi devono riuscire a recuperare del cibo per poter mangiare. C’è chi pesca, chi si occupa di mantenere il fuoco acceso e chi va alla ricerca dei cocchi.

Tra queste troviamo anche Guendalina Tavassi che ne ha recuperati due lasciandoli poi a maturare sulla spiaggia. I due naufraghi Roger e Blind, entrambi dell’altro gruppo, partono in esplorazione e trovano proprio i cocchi lasciati da Guendalina.

Mentre arriva un annuncio sconvolgente all’Isola dei Famosi, la naufraga va su tutte le furie e addita i due concorrenti chiamandoli ladri. Blind e l’amico non sentono ragione e si allontanano da lei, mentre lei urla furiosa.

Richiede di riavere il suo bottino, ma i naufraghi rispondono di no e scatenano ancora di più l’ira di Guendalina.

“Erano nel nostro territorio” rispondono Blind e Roger, alche la Tavassi va da suo fratello Edoardo a sfogarsi.

“Stasera metto la padella piena di acqua a bollire e la tengo lì tutta la notte” dice innervosita Guendalina e continua: “Loro ci hanno rubato il cibo? E io reagisco in questo modo“.

Nicolas Vaporidis, anche lui in gruppo con i Tavassi e in ascolto, cerca di riportare la pace. Invita la naufraga a smettere di urlare e di usare un approccio più calmo e tranquillo evitando così di perdere energie per una lite futile.

“Non riusciamo a stare in pace con loro. Non ce n’è” risponde l’influencer. Nicolas allora si avvicina richiedendo i cocchi indietro in modo pacato e Roger e Blind glieli ridanno indietro.

Mentre Jeremias Rodríguez lancia l’affondo a Lei dopo il suo ritiro, Guendalina sorride per aver vinto questa piccola sfida.

BLIND HA DECISO DI ESSERE ASFLTATO ! LORO DUE PISCIANDO IN TESTA AL RATTO 🔥🔥🔥🔥 #ISOLA #ISOLADEIFAMOSI PIC.TWITTER.COM/AP3GJXXMCQ — CAROLIGIIII (@Sonorisorto) APRIL 18, 2022

E’ evidente che la tensione tra i due gruppi ci sia e che ne vedremo ancora delle belle. Se sono bastati due cocchi per fomentare una lite, pensate alla prossima prova ricompensa dell’Isola dei Famosi