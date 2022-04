Ricordate com’era Natalina di Don Matteo da giovane? Irriconoscibile

Nathalie Guetta è una delle protagoniste di Don Matteo, dove interpreta Natalina. Da giovane era assolutamente diversa, ma riconoscibile

Don Matteo sta andando in onda confermando il grande successo di questa 13esima stagione. Tra le grandi e storiche protagoniste della fiction di Rai 1 c’è anche li, Nathalie Guetta. La simpaticissima attrice interpreta un personaggio che ha un nome molto simile al suo, Natalina. E’ uno dei personaggi più amati della fiction, con la sua dolcezza e apparente ingenuità. Trasmette simpatia, anche per il suo curioso modo di parlare, a volte non facile da capire al volo. In realtà si tratta di un’attrice molto brava e con un curriculum importante. Non è italiana, come chi la conosce bene sa, visto che è nata a Parigi il 9 settembre 1958 ma ha anche la cittadinanza italiana.

Suo padre era un sociologo di origine ebraica. La madre, invece, era una gallerista di arte tribale. Ha due fratelli, il primo è il giornalista politico Bernard Guetta, mentre l’altro è nato dal secondo matrimonio del padre e si chiama David. Ebbene sì, David Guetta, il famosissimo dj noto in tutto il mondo. “Ho dieci anni in più di mio fratello – raccontò una volta l’attrice – ci vedevamo la domenica da mio padre. Per me era quasi un nipote, eravamo molto legati. Poi quando io avevo 25 anni, lui spiccò il volo. A differenza mia è una persona ottimista ed è sempre felice”.

Natalina da giovane: com’era il famoso personaggio di Don Matteo

In questo modo la Guetta lascia presagire un certo animo malinconico e ombroso. Lasciò Parigi all’età di 16 anni per dedicarsi all’arte circense. A 22 anni arriva a Napoli, dove era nato suo nonno paterno e insegnando le arti che aveva imparato. Diventa famosa nel 1989, quando comincia a frequentare spesso il salotto del Maurizio Costanzo show. All’epoca era sicuramente molto diversa da oggi, ma indubbiamente molto riconoscibile.

Lo sguardo vispo e dolce allo stesso tempo, ma anche una innegabile bravura che l’ha sempre contraddistinta. Il suo personaggio in Don Matteo resta tra i più amati in assoluto: la sua bravura è particolare e lo stile di recitazione hanno reso Natalina un personaggio indimenticabile.