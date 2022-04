By

Batosta per Manila Nazzaro dopo il GF Vip: è costretta a fermarsi

Manila Nazzaro è Miss Italia del 1999, nonché ex concorrente del Grande Fratello Vip 6. La donna ha dato prova di essere una persona che si è messa in dubbio, presente e capace anche di cambiare idea all’interno della Casa.

Dall’inizio l’abbiamo vista amica stretta di Katia Ricciarelli e Soleil Sorge per poi decidere di allontanarsi in un momento critico, ritrovando se stessa e anche ritrovando la prima sua amicizia Miriana Trevisan.

Manila è una donna forte che vive a Roma assieme ai suoi due figli e al compagno Lorenzo Amoruso con cui partecipò anni fa a Temptation Island uscendone più coinvolti e innamorati di prima.

La Nazzaro è tornata al suo lavoro e alla sua vita familiare, ma adesso è costretta a fermarsi. Arriva la batosta per l’ex gieffina, ma scopriamo insieme cosa è successo

Manila Nazzaro, uscita dalla Casa del Grande Fratello Vip più di un mese fa, ha riiniziato la sua vita.

Dopo sei mesi nel reality show, ripartire è stato difficile, ma l’ex Miss Italia è carica per i suoi impegni lavorativi.

L’abbiamo vista fare tanti set fotografici, passare il tempo con la sua famiglia, ma anche ritornare al suo vero lavoro: la conduttrice radiofonica su RTL.

Inoltre, la Nazzaro ha appena pubblicato il suo libro intitolato Cintura rossa di sopravvivenza. Questa è un’autobiografia che racconta dei periodi bui che ha dovuto affrontare Manila riuscendo sempre a rialzarsi con l’obbiettivo di dare forza alle donne.

Dopo aver avuto un’enorme delusione a seguito del Grande Fratello Vip, per Manila arriva un’altra batosta.

A rivelare la notizia è proprio lei sul suo profilo Twitter.

“Purtroppo sono risultata positiva al Covid” scrive molto triste l’ex gieffina e continua: “Questo vuol dire annullare tutti i miei impegni dei prossimi giorni, compreso la presentazione del libro sia a Roma e a Napoli. Spero di stare meglio al più presto e riorganizzare il nostro incontro… Qualche giorno per recuperare forze e salute. Vi abbraccio forte anche se simbolicamente“.

Purtroppo la pandemia mondiale ha colpito anche la nostra Manila costretta a casa per la quarantena obbligatoria. Non si sa quale sintomi l’abbiano colpita, ma l’importante è che stia bene. Dopo il duro attacco ricevuto dai Jerù, anche questa non ci voleva.

— Manila Nazzaro (@Manilanazzaro) APRIL 19, 2022

Tutti i fan però si stringono intorno a Manila Nazzaro dopo questa batosta, ma sicuramente recupererà le forze e tornerà in pista il prima possibile. Anche se non potrà incontrare i suoi lettori a Roma e a Napoli, certamente posporrà le date per poter abbracciare veramente i suoi fan