E’ possibile conoscere sé stessi, e lo si può fare mediante un’attenta analisi della spiritualità. L’Oroscopo ha l’obiettivo di condividere le previsioni, nello specifico stilando la lista dei 3 fortunati e di 3 che è meglio se stanno in casa, ma non solo. Ecco un primo approfondimento del segno del mese: il Toro.

Un segno di terra come il Toro è molto apprezzato dalla cerchia dello Zodiaco, perché è energia allo stato puro, ma di matrice calma e pacata. Questo significa che conoscere una persone appartenente a questa Casa Celeste implica un turbinio di emozioni, ma vissute in maniera equilibrata e con pochi sbalzi di irascibilità. L’Oroscopo di oggi è utile sia per i consigli che ha in serbo, ma anche per scoprire delle novità inedite.

Deve essere chiaro che l’Oroscopo non è una fonte assoluta di verità, ma un importante mezzo per crescere spiritualmente. Le previsioni vanno interpretate, e in certi casi anche prese con le pinze, perché ognuno ha il suo vissuto. Così, tuffandoci nel manto stellato facciamo il primo passo approfondendo il segno del Toro.

Banalmente si potrebbe intuire che il simbolo che lo rappresenta sia fatto così per indicare in maniera pratica e veloce l’animale, con le due corna sulla testa. In realtà, oltre ad essere un segno chiaro, lineare e legato a ciò che rappresenta, è molto di più. Poiché incarna una forza stabile e solida, degna di essere propria del secondo segno dello Zodiaco.

Inoltre, le “corna” potrebbero indicare la Luna, mentre il cerchio il Sole. Rappresentano la commistione delle due energie, quella mortale e quella immortale che si uniscono.

L’Ariete essendo il primo, è energia esplosiva, mentre il Toro è concretezza, azione e costruzione di consistenti fondamenta per lo sviluppo di grandi progetti. Comunque ha dei difetti, non è il segno perfetto. Perché comunque si tratta di una Casa Celeste a cui è molto difficile far cambiare idea per via del fatto che tiene troppo alle sue idee, risultando quasi irremovibile.

Il mese del Toro prosegue, ma ecco le previsioni dei 3 fortunati del giorno e degli sfortunati.

Oroscopo: una bellissima giornata per la Bilancia

La triade fortunata è formata da: Bilancia, Ariete e Scorpione! Sono rispettivamente dei segni d’aria, di fuoco e d’acqua, e sono pronti per affrontare al meglio la giornata. Qualcuno vivrà delle situazioni molto piacevoli, altri delle soddisfazioni. Infatti, dopo tanta tempesta il cielo sembra proprio essersi schiarito. Se sei del Cancro sei il prossimo e devi conoscere alcune previsioni che ti riguardano.

La Bilancia è pronta per farsi valere, specialmente al lavoro, ma anche le relazioni sembrano essere un buon punto di svolta. Mettersi in gioco con gli strumenti sviluppati nel tempo dalle ultime esperienze è un ottimo modo per raggiungere nuovi obiettivi. Consigli: non aver paura delle nuove situazioni in arrivo, sono momenti per crescere.

L’Ariete è deciso a prendersi la sua rivincita, dopo tanti fallimenti è arrivato il momento di tirarsi su e di ottenere la soddisfazione del frutto del proprio lavoro. Anche l’amore non scherza, arriverà una bella notizia. Consigli: la stanchezza la senti, sii forte e cerca di andare dritto verso i tuoi obiettivi.

Lo Scorpione deve guardare al meraviglioso futuro che lo attende. La pace è stata raggiunta sul fronte lavorativo, mentre è nella sfera amorosa che i sentimenti positivi prenderanno il sopravvento. Consigli: se non approfitti adesso per rilassarti ed essere più spensierato, perderai una grossa occasione per farlo.

Pessime le previsioni del Leone, meglio stare a casa!

Se quelli su sono al top, questi giù sono al flop. Si tratta di: Leone, Gemelli e Capricorno! Il cielo dello Zodiaco non può fare a meno di loro, ma con l’atteggiamento dell’ultimo periodo non si può certo andare lontano. Terra, aria e fuoco sono i loro elementi, ecco come combinarli al meglio. La prossima è la Vergine che deve decisamente riprendere la sua vita in mano con qualche consiglio.

Il Capricorno è deluso dagli altri, probabilmente le sue emozioni sono accentuate da una spiccata sensibilità del momento. Amore e lavoro sembreranno remare contro, in realtà è anche frutto di un atteggiamento negativo. Consigli: sei un po’ chiuso in te, cerca una persona con la quale ti sfoghi e che ti permetta di sentirti libero.

I Gemelli sono un po’ persi nelle lamentele della giornata, che specialmente fanno a volte senza alcun senso. I nervosismi sono alle porte non tanto al lavoro, ma quanto in amore. Quindi, sarebbe meglio non tormentare né sé stessi, né tantomeno gli altri. Consigli: prova a passare del tempo tra te e te, in questo modo potrai sentirti meno soffocato dagli altri.

Concludiamo l’Oroscopo con il Leone che è davvero a pezzi. Le emozioni sono più impulsive e aggressive che mai. Soprattutto non ti senti compreso in amore, c’è qualcosa che manca nella tua vita e nessuno sembra riuscire a sollevarti il morale. Al lavoro è lo stesso. Consigli: se pensi di avere un problema dentro di te non è giusto trovare negli altri la soluzione, prova a fare un lavoro di ricerca interiore.