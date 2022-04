Test: non riuscirai mai a indovinare il prezzo dei due oggetti

Grazie a questo test di logica potrai mettere alla prova le tue abilità mentali e potrai scoprire se sai gestire veramente le tue finanze

Riuscire a indovinare esattamente il prezzo di un oggetto non è per niente facile. Anzi, ci vuole una grande abilità. È necessario essere svegli e conoscere le quotazioni di quel particolare tipo di prodotto, altrimenti potresti andare incontro a brutte figure. No, non ti stiamo proponendo per il cast della nuova edizione di Ok, il prezzo è giusto. E se non sai di cosa stiamo parlando, ritieniti fortunato, vuol dire che sei molto giovane.

Per comprendere al centesimo quanto costa un oggetto bisogna ragionare con estrema attenzione e poi rispondere, senza farsi prendere dall’ansia. È proprio ciò che faremo con questo test. Dovrai indovinare il prezzo esatto di due oggetti e non avrai nessun margine di errore. Ovviamente, questo è un test di logica e ragionamento e non ha alcuna validità scientifica. È soltanto un piccolo intrattenimento per le nostre lettrici ed i nostri lettori.

Un rivenditore decide di mettere in vendita un paio di scarpe con dei lacci in versione limitata. In totale, i due prodotti costano 110 euro. Le scarpe costano 100 euro in più rispetto ai lacci. Quanto costano i lacci delle scarpe? Valuta con attenzione tutti i dettagli prima di fornire una risposta e poi scorri il testo alla ricerca delle soluzioni.

La soluzione del test

Per risolvere un test di logica e ragionamento è necessario escludere tutti i particolari inutili, inseriti nel testo solo ed esclusivamente per trarre in inganno il lettore. Una volta effettuata questa operazione, il resto del percorso è tutto in discesa. Se anche tu hai valutato al meglio tutte le opzioni e hai dato la risposta corretta, dobbiamo farti i complimenti perché questo test ha mandato in crisi molte persone sul web.

Se, al contrario, non hai dato una risposta e sei qui solo per consultare le soluzioni, non c’è bisogno che tu stia giù di morale! Può capitare a tutti di commettere un errore. È molto probabile che tu abbia bisogno di allenarti di più con altri test del genere. Vedrai che in futuro riuscirai anche tu a diventare un mago. Adesso passiamo alla soluzione del test di oggi.

Le due scarpe e i lacci costano 110 euro in totale. Sottraendo dal costo totale 5 euro, cioè il reale valore dei lacci, avremo 105 euro. Poiché sappiamo che le scarpe costano esattamente 100 euro in più rispetto ai lacci, abbiamo trovato la soluzione. Le scarpe costano 105 euro e i lacci solo 5 euro.