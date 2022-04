Rosa Perrotta pubblica una foto della mamma, fan senza parole: bellissima!

By

Hai mai visto la mamma di Rosa Perrotta, ex tronista di Uomini e Donne? I fan sono rimasti senza parole dalla sua bellezza!

Rosa Perrotta è nota al pubblico del piccolo schermo degli italiani per aver preso parte, qualche anno fa al Trono Classico di Uomini e Donne, il noto programma di Maria De Filippi tutto dedicato all’amore. Tant’è che durante il corso di quell’esperienza ha trovato l’amore al fianco di Pietro Tartaglione con cui ha formato una bellissima famiglia.

La Perrotta, dopo la fine del suo percorso al dating show di canale 5, è rimasta molto attiva nel mondo dei social dove è seguitissima dagli utenti della rete che seguono con attenzione tutti i contenuti che lei propone. In particolar modo nelle scorse ore ha stupito tutti loro pubblicando un inedito scatto di sua madre che ha lasciato tutti senza parole.

La foto della mamma di Rosa Perrotta ha lasciato i fan senza fiato!

Rosa Perrotta, dopo aver pubblicato uno scatto che ha scatenato il dubbio nei fan, ha scelto di lasciarsi andare ad un dolcissima dedicata ai suoi genitori che hanno dimostrato, con i suoi due figli, di essere dei nonni impeccabili. Per questo motivo ha scelto di pubblicare un loro scatto che li immortala da giovani, ma ad aver attirato maggiormente l’attenzione degli utenti della rete è stata proprio la mamma dell’ex tronista di Uomini e Donne.

“Chissà se questi 2 ragazzi in foto l’avrebbero mai immaginato di diventare un giorno 2 nonni eccezionali” ha esordito Rosa Perrotta su Instagram, aggiungendo a queste parole delle foto che mostrano i suoi genitori quando erano giovani. ” Premurosi, presenti, innamorati dei figli dei loro figli“ ha poi concluso e all’attenzione degli utenti della rete c’è stata, come abbiamo avuto modo di potervi anticipare, proprio la mamma dell’ex tronista che da giovane appare più bella e in forma che mai.

La mamma di Rosa Perrotta è stata protagonista di numerosi complimenti, in quanto gli utenti della rete non avrebbero mai immaginato che l’ex tronista potesse avesse avere una mamma così bella ma in fondo il suo charme doveva pur averlo ereditato dalla sua famiglia.