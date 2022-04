La vippona più discussa del Grande Fratello Vip 6 torna in tv: ecco dove

Non ci sono dubbi, il Grande Fratello Vip è stato una garanzia di intrattenimento! Lo dimostrano i vip che continuano a mantenere alta l’attenzione su di sé. La vippona della notizia di oggi è pronta per tornare alla ribalta, altro che scomparire dalle scene.

I vip fanno di tutto pur di rimanere al centro della scena, ma ad alcuni basta poco, o meglio possono sopravvivere di rendita! La vippona dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip ha sconvolto tutti, sia per il suo atteggiamento inedito, ma anche per il colpo di scena appena sganciato. La televisione la sta aspettando, e con essa anche il pubblico che si è decisamente affezionato a questo volto.

Il Grande Fratello Vip è la vetrina di notorietà più ricercata, e chi non vuole parteciparvici probabilmente non ha bisogno di aumentare l’attenzione su di sé, oppure non ha voglia di mettersi del tutto in gioco. Il reality è devastante emotivamente e fisicamente per i concorrenti, ma quelli di quest’anno hanno stravolto il pubblico a casa.

Nello specifico, rivedremo il volto di alcuni personaggi, ognuno per ragioni diverse tornerà sul piccolo schermo. Tra i tanti, c’è stato chi di critiche ne ha avute parecchie, ma nonostante ciò la voglia di ritirarsi non è contemplata.

Ecco il colpo di scena della vippona più controversa di sempre.

Grande Fratello Vip: la vippona ritorna in tv

Come se non bastasse, le novità dal Grande Fratello Vip non cessano di arrivare. I vip diventano dei punti di riferimento per i fan, perché dopo averli seguiti per lungo tempo, è chiaro che si vuol conoscere tutto quello che gli accade. Inoltre, le liti non sono ancora finite per alcuni ex concorrenti, una situazione davvero sconvolgente. Così, tra un battibecco e l’altro, è arrivato il momento di scoprire chi tornerà in tv!

Chi l’avrebbe mai detto che Katia Ricciarelli sarebbe potuta tornare in televisione? Reduce dall’esperienza del GF Vip, sappiamo quanto la vita passata all’interno della casa più spiata d’Italia, l’abbia fortemente temprata e cambiata. Critiche, seguaci e faide di tutte le tipologie hanno animato le sue giornate, ma adesso è arrivato il momento dello spettacolo.

Infatti, la cantante lirica decide di tornare in scena, ma nel format di Carlo Conti Tale e Quale Show, trasmissione in cui potrà senza alcun dubbio mettere in pratica le sue doti eccelse da cantante e di interprete. Passione che è trapelata anche nelle rappresentazioni fatte all’interno del reality.

Un colpo di scena del genere è inaspettato, come anche la più grande delusione di Manila confessata solo dopo la fine del programma, delle notizie che hanno lasciato tutti senza parole.

La Ricciarelli ha già partecipato a programmi del genere, come il Cantante Mascherato di Milly Carlucci, e nel lontano 2006 al La Fattoria. Al momento, niente sembra fermarla, anzi sembra essere più energica di prima.