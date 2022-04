Test logica: come farai a non farti ingannare dal gioielliere?

Grazie a questo test potrai imparare a non farti ingannare quando farai un acquisto o chiederai una consulenza in futuro

Quante volte abbiamo avuto la sensazione di aver pagato troppo dopo un acquisto? È sicuramente uno stato d’animo che tutti hanno provato almeno una volta nella vita. Purtroppo è inevitabile imbattersi prima o poi nel commerciante che ha voglia di fare il furbo. E non sempre abbiamo il coraggio di tornare indietro per discutere, anche perché spesso si tratta solo di pochi euro.

Ma come puoi fare a difenderti dai tentativi di inganno? È proprio ciò che proveremo a capire attraverso questo test. È importante precisare due cose: il test non ha alcuna validità scientifica e non c’è assolutamente alcuna intenzione di attaccare nessuna categoria. Si tratta soltanto di una simulazione messa in atto per costruire l’indovinello. Che nessuno se la prenda, è solo un gioco!

Hai trovato una vecchia collana, composta da sei pezzi di catena, ognuno dei quali ha cinque maglie. Li porti da un gioielliere per trasformarli in una sola catena. Lui ti chiede 10 euro per ogni maglia che apre e chiude, per un totale di 60 euro. Hai portato con te un amico più esperto di te, il quale contesta al negoziante di averti chiesto troppo. Come farai a dimostrare di poter pagare meno di 60 euro?

La soluzione del test

Un test di logica e ragionamento si suddivide in due fasi: nella prima devi analizzare tutti i dettagli e prendere in considerazione solo quelli che ti servono veramente. Questa è sicuramente la parte più difficile. La seconda parte prevede la risposta. Se hai risposto in maniera corretta, è obbligatorio farti i complimenti perché questo test non era per niente facile.

Se, al contrario, hai pensato per molti minuti alla risposta ma non si è accesa la lampadina, non preoccuparti. Non significa per forza che tu non sia in grado di risolvere questo genere di indovinello, probabilmente hai bisogno di fare maggiore pratica. Prova a cimentarti in un test al giorno e vedrai che in futuro riuscirai anche tu a risolvere il test in tempi brevi. Ma ecco la soluzione.

Il commerciante ti ha chiesto 60 euro ma tu puoi spenderne tranquillamente 50, perché, aprendo tutte le maglie dei sei pezzi di catena, il gioielliere userà soltanto cinque pezzi per unirle e non sei. Quindi dovrai pagare 50 euro.