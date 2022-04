Mediaset boom: dopo Can Yaman, arriva un’altra star turca: tutto su Ada Masali

La stagione televisiva di Mediaset sta per giungere a termine e come ogni anno Canale 5 mette a segno un colpo importante con una famosa star

Un altro colpo in arrivo per il palinsesto di Mediaset e di Canale 5. Come ormai il pubblico ha capito, le “soap” turche (ma in genere più corretto definirle serie tv) hanno preso piede anche in Italia, ottenendo un grande successo. Ecco perché il Biscione è pronto a mettere a segno un altro importante colpo. Dopo la Spagna, Mediaset ha deciso di importare materiale televisivo anche dalla Turchia. Come dicevamo le serie romantiche che arrivano da questo paese sono perfette per il “sentiment” italiano, visto che ottengono molto successo.

Le serie arrivate in Italia e che hanno avuto maggiore successo sono Better Sweet – Ingredienti d’amore, Cherry Season, DayDreamer – Le ali del sogno, Mr Wrong – Lezioni d’amore, Love is in the air e Brave and Beautiful. Chiaramente, la star simbolo di questa serie di “import” è stata Can Yaman, l’apprezzatissimo attore, molto amato dalle donne. Una bellezza oggettivamente indiscutibile, ma anche un ragazzo simpatico e umile che si è fatto apprezzare anche fuori dallo schermo.

Mediaset porta in Italia un’altra serie turca di grande successo

Stavolta, la prossima serie tv ad arrivare in Italia sarà Ada Masali. Il bel nome esotico della serie (è una località turca) dovrebbe essere adattato per il pubblico italiano, col nome “Storia dell’Isola” o “Racconto dall’Isola”. La notizia arriva da MediaTurkey.it e la serie dovrebbe partire presto. Si parla del 30 maggio, ossia quando finirà Brave and Beautiful. Se così fosse le operazioni di doppiaggio dovrebbero essere vicine al completamento. Chiaramente, il genere è sempre lo stesso: la storia è ambientata su questa isola, con Haziran (Ayca Aysen Turan) e Poyraz (Alp Navruz), che sono attori molti apprezzati e conosciuti in Turchia.

La trama si svolge in questa località di mare, con il protagonista bello e con la testa dura. Lei, invece, è una donna di città (viene da Istanbul) ed è piena di vita e ha una mentalità diversa dalla sua. La storia si basa sul fatto che lei deve convincere Poyraz a vendere le sue terre in cambio di un importante impiego di lavoro a Tokyo. Lei farà di tutto per convincere l’uomo, anche giocando un po’ “sporco”. Alla fine, tra questi due personaggi così diversi nascerà un amore intenso e bellissimo.