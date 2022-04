Il dramma di Alvaro Vitali: così si è salvato dagli anni bui

Un attore come Alvaro Vitali ha vissuto un dramma che solo di recente è riuscito a raccontare. Non si tratta di un evento semplice, ma di una questione che riguarda tanti altri colleghi che come lui hanno vissuto lo stesso. Il racconto inedito lascia senza parole.

Di certo, Alvaro Vitali non ha bisogno di presentazioni, è uno degli attori e dei cabarettisti più iconici della commedia sexy all’italiana. Durante gli anni Ottanta riveste il ruolo che per eccellenza lo rende così riconoscibile al pubblico, Pierino il combina guai. Insomma, la carriera gli ha donato grandi soddisfazioni, ma la vita non è sempre stata facile. Oltre i sacrifici, entrano in gioco degli eventi ai quali non si può far nulla, se non affrontarli.

Ogni persona ha il proprio vissuto, e nessuno ha il diritto di giudicare la sofferenza altrui, specialmente quando è così lontana dal mondo di appartenenza. Divertente, spontaneo, ironico e imprevedibile, è così che conosciamo il personaggio di Pierino, ma quanto davvero si conosce della persona Alvaro Vitali?

Attore e cabarettista di successo per il panorama televisivo e cinematografico italiano, non sempre la sua vita è stata fonte di felicità. A chiunque, anche ad un personaggio come lui, possono accadere degli eventi del genere.

Così, confessa tutta la verità sul periodo più brutto vissuto, dovuto ad un dramma personale profondo.

Alvaro Vitali, la confessione a quattr’occhi

Ognuno vive le sue difficoltà, perché la vita si sa che è imprevedibile e tutto può succedere da un momento all’altro. Di recente, il mondo dello spettacolo è stato contraddistinto da non pochi dolori. L’ultima confessione della showgirl venezuelana più amata ha sconvolto tutti, perché nessuno avrebbe mai immaginato una situazione così complicata. Tra un dramma e l’altro, quello del protagonista di oggi è tanto inedito, quanto importante da affrontare, perché non è una questione così poco comune.

E’ nel salotto di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno che il noto attore decide di lasciarsi andare e raccontare il periodo più triste della sua vita. Diciamo che immaginarsi la tristezza su un volto sempre pronto a ridere e a scherzare è d’effetto, ma anche lui ha affrontato una grande difficoltà.

Come già detto, a livello lavorativo è riuscito a raggiungere un certo successo con il ruolo di Pierino, traguardo che oltre le risate è finito anche per diventare un simbolo tipico della comicità di quegli anni. Nonostante ciò, anche lui ha passato un periodo buio dovuto al lavoro, perché è arrivato un momento nel quale non è riuscito ad ottenere più un incarico.

Aveva lavorato per un film che però alla fine non è andato in porto, cioè non è stato portato al cinema per una serie di problemi. Inoltre, le chiamate lavorative non arrivavano più, ed è entrato in un clima di profonda tristezza.

Si è allontanato dal resto del mondo, perché non riusciva ad interagire con il prossimo tanto grande e radicata era la tristezza. Il problema è stato “sentirsi escluso da cinema”, perché la mancanza di proposte di lavoro unite al film non uscito al cinema, hanno creato il circolo vizioso della depressione.

Non è l’unico ad aver confessato un terribile dramma, anche Vladimir Luxuria ha da poco rivelato il dolore per la mancata adozione e la discriminazione subita, un altro evento che ha lasciato il pubblico con l’amaro in bocca.

Perché non basta essere famosi o aver fatto qualche film per essere felici, specialmente perché la mancanza di lavoro e il senso di insoddisfazione sono sentimenti che esistono a prescindere dal fatto di essere noti o meno.