Oroscopo: i segni zodiacali che vanno d’accordo con il Toro

Esistono dei segni zodiacali che hanno delle grandi affinità. Oggi scopriremo quali sono i segni che vanno d’accordo con il Toro

I rapporti tra i vari segni zodiacali possono essere positivi o negativi, dipende dalle caratteristiche di un segno. Di solito, esistono alcuni aspetti caratteriali che si sposano meglio con determinati comportamenti. E viceversa. Una persona ansiosa non potrà mai andare d’accordo con una persona troppo calma. Così come una persona pigra forse si troverà benissimo con chi conduce un’esistenza a ritmi più lenti.

Non sempre gli opposti si attraggono, anzi. Spesso è un luogo comune, altre volte può essere un’affermazione vera. A partire dal 21 aprile, il Sole si trova nel segno del Toro e quindi oggi vogliamo scoprire quali sono i segni zodiacali che vanno maggiormente d’accordo con questo segno. Il Toro è un segno di terra, testardo e molto riflessivo. Con chi andrà d’accordo?

I segni zodiacali che vanno d’accordo con il Toro

In passato abbiamo parlato dei segni dello zodiaco che amano frequentare i Pesci. Oggi scopriremo quali sono i segni che vanno d’accordo con il Toro: ecco i primi tre in classifica.

Leone: al terzo posto c’è il segno del Leone. Le persone che appartengono a questo segno dello zodiaco riescono a stimolare il Toro, scuotendolo attraverso la loro forza. Il Toro ricambia dando molta solidità al Leone. Inoltre, il senso dell’umorismo del Toro piace molto a coloro che sono nati sotto il segno del Leone. Non una coppia perfetta ma una coppia vivace.

Scorpione: il secondo posto è occupato dal segno dello Scorpione. Nonostante sia un segno particolarmente possessivo, lo Scorpione riesce ad avere un’ottima affinità con il Toro dal punto di vista amoroso. Questa coppia fa scintille sotto le coperte, purtroppo non si può dire lo stesso per quanto riguarda tutto il resto. Il Toro non comprende la teatralità dello Scorpione e non ha voglia di aumentare il ritmo della propria esistenza. Sulla lunga distanza, la coppia scoppia ma questi due segni sono perfetti per una relazione fugace.

Cancro: il primato va al segno del Cancro. Toro e Cancro vanno molto d’accordo perché il primo è autoritario ed il secondo riesce a donare la giusta spiritualità all’altro. Si tratta di una coppia che si completa. I pregi del Toro colmano le lacune del Cancro e viceversa. Una coppia perfetta, non solo dal punto di vista sentimentale. Toro e Cancro, infatti, sono spesso grandi amici e soci in affari.