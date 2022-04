“C’è solo lei nella mia vita”: ex vippone rompe il silenzio e svela tutto

Protagonista indiscusso del Grande Fratello Vip. Intervistato da Chi, l’ex vippone è tornato a parlare della sua discussa storia d’amore

Tutti i fan del Grande Fratello sanno benissimo cosa è accaduto all’interno della casa. Uno “scandaloso” triangolo, con una storia d’amore tra un uomo sposato e l’altra concorrente della casa. Il vippone che ha continuato ad edulcorare i suoi sentimenti parlando di “amicizia”, mentre sua moglie – da casa – assisteva allibita a quell’amoreggiare intenso e continuo. Poi l’addio di lui nella speranza di ricucire con la moglie, ma senza rinnegare la speciale “amicizia” con l’altra inquilina.

E a sorpresa l’ingresso di sua moglie nella casa, di fatto al posto suo: per confrontarsi quotidianamente con “l’altra” e mettere il pubblico di fronte a una situazione degna di una soap opera. Alle fine è venuto fuori il concetto di “amore libero”, con i due coniugi che sembrano essersi riavvicinati e “l’amante” (lo diciamo con rispetto) che è rimasta sola e vuole solo dimenticare quanto accaduto. Parliamo di Alex Belli e Soleil Sorge, e della moglie di lui, Delia Duran.

Il vippone fa finalmente chiarezza sul “triangolo” più famoso del Grande Fratello

Il “The Man”, personaggio istrionico e singolare, è stato intervistato dal settimanale “Chi”, per parlare ancora di questa situazione. In particolare, Belli ha chiarito quale sia il suo pensiero attuale. “Adriana Volpe ha calpestato il nostro senso di libertà e il concetto di famiglia. Stiamo ancora combattendo per i nostri diritti negati. Non posso sposarmi in libertà, non possiamo dettare promesse e felicità come ci pare. Siamo una coppia aperta, e quindi? Siamo una coppia diversa dalle altre… ma solo per gli altri. E poi diverso non vuol dire nulla – ha detto Alex con la sua solita abile dialettica – noi siamo la nostra normalità e adesso siamo un figlio”.

Questo fa capire che Delia è fondamentale nella sua vita: “Assolutamente, abbiamo danzato nella realtà del reality. Io non rinnego nulla. Io e Davide siamo stati fortunati a trovarci. Rifarei tutto, ringrazio per la chimica con Soleil, ma resta un’amicizia. Nella mia vita oggi c’è solo mia moglie Delia”. E si spera che possa essere messa finalmente la parola fine a questa spinosa questione…