By

Il grande annuncio di Carlo Conti: ritorno in tv col botto

Carlo Conti, conduttore della Rai da anni, ritorna in tv. E’ uno dei presentatori più famosi in Italia. Ha diretto il Festival di Sanremo per tre anni, Miss Italia, L’Eredità e tanti altri programmi di successo.

In questo ultimo anno, però, Carlo Conti si è visto poco. Dopo la conduzione di A grande richiesta – Chi sarà, sarà nel 2021, arriva un grande annuncio che lo vede protagonista.

Vediamo insieme cosa ha rivelato

Il grande annuncio di Carlo Conti: ritorna in tv!

Carlo Conti è un bravissimo conduttore di origine fiorentina. Dopo un anno di pausa dal piccolo schermo, ecco che arriva il grande annuncio.

A rivelare la notizia è proprio lui sul suo profilo Instagram. Il presentatore pubblica un video firmato Rai dove rivela tutto. Carlo condurrà un nuovissimo programma chiamato The band.

Migliaia di persone hanno richiesto di partecipare al programma, ma solo sedici sono stati scelti. Non si tratta di cantanti singoli, ma di vere e proprie band. Per chi ama la musica dal vivo e anche un po’ di rock, questo è il programma giusto per voi.

Mentre esce allo scoperto una foto dell’attore Leonardo Pieraccioni e Conti da giovanissimi, il conduttore spiega come si svolge il format.

Giusy Ferreri, Enrico Nigiotti, Dolcenera, Irene Grandi, Federico Zampaglione, Marco Masini, Francesco Sarcina, Tanica (tutti volti della musica italiana) faranno un’altra scrematura, scegliendone soli otto concorrenti.

Questi artisti sopra citati saranno i loro tutor.

Lo spettacolo si svolgerà a Montecatini Terme con tre giudici d’eccezione. Si tratta dell’attore Carlo Verdone, l’attrice Asia Argento e la cantante Gianna Nannini.

The band inizierà il 22 aprile su Rai Uno con la grandissima conduzione di Carlo Conti.

Sotto il post, i commenti sono tutti di elogio per il presentatore fiorentino. C’è chi dice che sarà sicuramente bello se condotto da lui, c’è chi fa già il conto alla rovescio per l’inizio e chi scrive: “Successo assicurato! Argomento e cast top!“.

Insomma, Carlo Conti in questi anni ne ha presi di consensi. I fan rimangono sempre affascinati dal suo modo di fare, anche dopo il suo sorprendente e clamoroso annuncio.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carlo Conti (@carloconti.tv)

Carlo Conti rivela il grande annuncio. Dopo un mese di fermo, la sua mancanza si faceva sentire e i fan sono già tutti esalatati. Nessuno ha dubbi: The band sarà un grandissimo successo!