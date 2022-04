Ludovica Valli, l’appello ai fan: chiede aiuto per convincere Lui

Deve convincere proprio Lui: Ludovica Valli e l’appello ai suoi fan

Ludovica Valli è una influencer e modella di soli 25 anni. Dopo aver abbandonato gli studi al liceo, dopo si dedica ad alcuni lavoretti saltuari per potersi pagare da vivere.

Fortemente indipendente, Ludovica diviene famosa dopo la sua partecipazione a Uomini e Donne come tronista nel 2016. Dopo aver scelto il corteggiatore Fabio Ferrara, con cui è stata per due anni, la Valli si fidanza con il suo personal trainer.

Ma è con Gianmaria Di Gregorio che trova l’amore. Lui è un imprenditore di successo e i due si sono incontrati in vacanza ad Ibiza, posto che l’influencer frequenta da anni.

Quest’anno, la coppia mette al mondo una bimba di nome Anastasia Ludovica, ma adesso arriva l’appello ai fan.

Scopriamo insieme cosa ha richiesto la modella

“Mi convincete…”: l’appello ai fan di Ludovica Valli

Ludovica Valli ama fare sport, mangiare bene, tenere compagnia ai suoi fan e adesso è anche mamma.

Dopo la nascita di Anastasia Ludovica, l’influencer si diverte aggiornando il suo profilo Instagram con le foto della sua bimba e del suo fidanzato Gianmaria Di Gregorio.

La modella, ai tempi di Uomini e Donne, era veramente tanto gelosa, ma ora non ha più dubbi. Si fida ciecamente del suo compagno e adesso è felice e sempre più innamorata.

Stata al centro di una bufera mediatica per dei gesti che fanno discutere, tra le passioni di Ludovica, troviamo anche il viaggiare. E’ proprio fuori Italia che l’ex tronista fa un appello ai suo fan su sul profilo Instagram.

Pubblica una foto di un edificio bianco con in basso una piscina pazzesca. La ragazza si trova in vacanza ad Ibiza, il suo posto preferito in assoluto.

“Mi convincete Gianmaria per venire a vivere qui a Ibiza?” chiede nostalgica la Valli per poi aggiungere: “Almeno così avete un po’ tutte/tutti la scusa per venirmi a trovare qui a Ibiza… Vi aspetto!”

Nelle storie si vede che tutta la famiglia è al completo in questa località della Spagna. Mentre il fidanzato lavora al computer, Ludovica si diverte in compagnia di una sorridentissima Anastasia.

E’ proprio sulle spiagge bianche di Ibiza che tutto questo amore è nato. Il destino ha voluto che queste due anime complementari si incontrassero. Se proprio Ludovica Valli non dovesse convincere Gianmaria dopo questo appello, sicuramente le vacanze saranno sempre lì