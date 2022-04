Enrico Nigiotti e la storia d’amore che non ha avuto un esito fortunato: i due si sono innamorati ad Amici di Maria de Filippi. Cosa è successo

E’ uno dei cantautori italiani più apprezzati, anche perché ha una storia particolare. Si è fatto conoscere dal grande pubblico con un po’ di fatica, dopo il percorso a X-Factor che è arrivato successivamente a un’esperienza poco fortunata a Ad Amici. Nel talent di Sky Enrico Nigiotti arrivò tra i finalisti, ed è riuscito ad avere successo anche una volta finito il programma. Per lui, però, l’esperienza ad Amici non è stata importante soltanto dal punto di vista artistico. In quel contesto (era l’edizione numero 9) nacque un’intensa storia d’amore con Elena D’Amario, che Enrico conobbe proprio all’interno del programma.

I due erano molto giovani ed partecipavano al talent nella categoria, rispettivamente, cantanti e ballerini. Lei aveva appena 18, mentre Nigiotti era un po’ più grande, con i suoi 23 anni. I due, pur essendo molto concentrati sullo studio e il percorso nel talent, riuscirono ad innamorarsi. La loro storia è stata bella e intensa, anche se a un certo punto hanno deciso di lasciarsi. A quanto pare, ha pesato parecchio il carattere geloso del cantautore. Tuttavia, il loro amore ha fatto sognare il pubblico di Maria De Filippi.

Enrico Nigiotti e l’amore con Elena D’Amario: perché è finita la loro storia

Uno dei momenti “storici” è quando Enrico decise di cedere il suo posto alla fidanzata nella fasi finali. In sostanza Nigiotti decise di ritirarsi dal programma con lo stupore del pubblico. Non voleva sfidare la sua amata, e questo gesto colpì tutti. Eppure poi loro due si sono lasciati: ma per quale motivo? A spiegare qualcosa è stata lei in passato. Nel frattempo Elena è diventata una ballerina professionista, e a Verissimo spiegò: “Quel gesto di Enrico non mi ha convinto. Ricordo quel forte senso di dispiacere nei suoi confronti. Ho un grande rispetto per la sua arte, lo stimavo tantissimo”.

“Ma mi è dispiaciuto che lui mi abbia lasciato il posto. Ma resta un grande atto di romanticismo che è rimasto nella storia e che ricordo con molto affetto”. E per quanto riguarda la fine della loro relazione, hanno provato a mandarla avanti. A essere fatale fu la distanza: “Enrico è stato il mio primo fidanzato. Ci amavamo ma non eravamo così affini. Penso che ci saremmo separati anche senza New York, perché caratterialmente eravamo diversi”.