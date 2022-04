Jennifer Aniston e Adam Sandler nuovamente insieme al cinema

Molto presto potremo vedere Jennifer Aniston e Adam Sandler insieme al cinema. Ecco dove e quando vedere i due attori statunitensi

Jennifer Aniston e Adam Sandler saranno presto nelle sale cinematografiche di tutto il mondo. I due hanno ufficializzato un progetto molto importante che li vedrà protagonisti. Sarà sicuramente un grosso successo perché questa coppia ha già lavorato insieme due volte, ottenendo un seguito grandissimo e il favore delle critiche, soprattutto negli Stati Uniti d’America.

La Aniston, 53 anni lo scorso 11 febbraio, viene dall’enorme successo di The Morning Show, la serie televisiva in onda su Apple nella quale interpreta la giornalista Alex Levy. In questo show, Jennifer ha recitato accanto a Reese Witherspoon, l’attrice che interpretava la sorella di Rachel Green in Friends.

L’ultima fatica di Adam Sandler risale al 2020. Si tratta del film Hubie Halloween, diretto da Steven Brill, lo stesso regista di Comic Movie (2013). Sandler, 55 anni, è apparso in alcune foto provenienti direttamente dal set, nelle quali è in compagnia di Jennifer Aniston. Qual è il progetto che vede coinvolto queste due grandi stelle di Hollywood? Tra poco potrai scoprirlo.

Jennifer Aniston e Adam Sandler di nuovo al cinema con Murder Mystery

Questo è un periodo molto florido per la cinematografia statunitense. Sono previste, infatti, numerose uscite, alcune di queste molte attese dai fan di tutto il mondo. Jennifer Aniston e Adam Sandler stanno per tornare al cinema con il secondo episodio di Murder Mistery. Le riprese sono in corso da circa due mesi alle Hawaii e i due attori hanno pubblicato alcune foto sui social network.

Il primo capitolo era andato in onda nel 2019 ed è ancora disponibile su Netflix. I due attori avevano già lavorato insieme nel 2011, in Mia moglie per finta. Non ci sono ancora i dettagli sulla trama ma è probabile che gli Spitz si cacceranno nuovamente nei guai a causa della loro abitudine ad indagare nelle questioni altrui. Jennifer Aniston, che recentemente ha sorpreso tutti con un outfit hot, ha pubblicato un paio di foto con Sandler su Instagram.

Lo sceneggiatore del film sarà Jeremy Garelick, il quale sostituirà James Vanderbilt. Il primo episodio era stato distribuito su Netflix il 14 giugno 2019. Al momento, non è ancora stato annunciato se la seconda pellicola andrà in onda in esclusiva sulla piattaforma streaming o se verrà distribuito nelle sale cinematografiche. Sarà necessario attendere ancora qualche settimana per conoscere ulteriori dettagli.