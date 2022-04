Era una delle ragazze più amate di Non è la Rai: eccola oggi

Passano gli anni, ma Non è la Rai rimane ancora un programma che ha fatto tanto successo nel panorama televisivo italiano. Il poster raffigura in pieno il successo di questo iconico format che ha lanciato moltissimi personaggi del mondo dello spettacolo. Alcuni hanno fatto strada, altri sono totalmente irriconoscibili per come hanno stravolto la loro vita.

La protagonista di oggi è un esempio tipico di coloro che hanno iniziato molto presto la carriera nel mondo dello spettacolo, ma che in seguito hanno dovuto cambiare del tutto la propria vita. Dal piccolo schermo che ha donato una grossa notorietà con lo storico programma Non è la Rai, non è poi così difficile tornare ad essere una persona comune. Questo accade specialmente di recente, a causa degli ultimi duri anni che l’intero mondo sta affrontando e che hanno modificato lo stile di vita da sempre conosciuto.

Il poster qui in foto è un cimelio storico dei fan di Non è la Rai. Come già detto, il format ha lanciato un sacco di personaggi, specialmente le vallette qui sopra riportate, le quali sono state delle vere vip con dei fan al seguito. Se ad oggi abbiamo le pagine social a garantire il seguito dei followers, un tempo poster del genere in stanza e i programmi in diretta tv, animavano le giornate di chi si lasciava trasportare dell’energia dei tempi.

Non è la Rai: ecco com’è oggi l’ex valletta storica!

Il tempo passa, ma alcuni successi no! Non è la Rai ha ancora tantissimi fan, soprattutto era chiaro che si sarebbe ancora parlato di questo programma nel corso degli anni. L’autore, Gianni Boncompagni, ha saputo intravedere del potenziale nei personaggi da proporre, oltre che nell’organizzazione generale del format. La protagonista di oggi non è l’unica che ha rivoluzionato tutto, anche una collega del programma ha stravolto totalmente la sua vita, sconvolgendo non poco i fan. Ecco come cambiano le cose!

Si tratta di Eleonora Cecere! L’ex storica valletta di Non è la Rai è una donna bellissima, la quale ha continuato la sua ascesa nel mondo dello spettacolo. La danza, il canto e la recitazione sono da sempre il suo pane quotidiano. Ma ci sono stati degli eventi nella sua vita che dopo 37 anni di televisione l’hanno portata lontano.

Su Rai Radio2 racconta ad oggi a 42 anni com’è cambiato tutto e cosa ha dovuto fare per far fronte alle problematiche vissute per sostenere la sua famiglia.

La pandemia di coronavirus ha stravolto la sua esistenza. Perché come lei tanti altri personaggi del mondo dello spettacolo hanno dovuto reinventarsi, occupandosi di altre mansioni! Inizia a 6 anni a recitare vincendo il concorso Baby Star che gli ha aperto le porte fare film con Gassman, Fellini e Castellitto. In seguito, è stata accolta da Buona Domenica, e per il resto degli anni Novanta, tutto è andato bene.

Perché è lì che inizia la sua esperienza nel format della Rai, il quale le fa raggiungere ancora più successo. Tanto che, secondo i suoi racconti, non sono mancati sia fan incalliti che degli stalker che inviavano messaggi minacciosi, come bamboline voodoo con spilli!

Ad oggi, non compare in nessun programma, come mai? La pandemia come già detto, ha modificato la sua vita. Infatti, a causa del virus ha dovuto cercare una lavoro comune. E’ una vigilantes! Anche un’altra valletta del format adesso fa un lavoro diverso, dimostrando quanto la vita possa cambiare da un momento all’altro. Le sue parole infatti sono queste:

“Ho studiato tantissimo, lavoro da 37 anni nel mondo dello spettacolo con tantissimi sacrifici fatti, ma questo è un momento difficile per tutti, così ho deciso di darmi da fare, rimboccarmi le maniche e aiutare la mia famiglia.”

Insomma, una persona che ha deciso di rimboccarsi le maniche, senza aver paura di vivere una vita completamente differente.