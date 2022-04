Spunta la verità all’Isola dei Famosi: lui ha mentito a tutti

L’Isola dei Famosi quest’anno è un grande successo. Con l’arrivo delle coppie sull’Isola dell’Honduras, il suolo ha iniziato a tremare. Il nervosismo si fa sentire e sono tutti molto determinati nel vincere.

Adesso i naufraghi gareggiano l’uno contro l’altro e anche il legame di sangue ormai non vale più nulla di fronte ad un piatto di pasta.

Un naufrago, però, ha mentito fino ad ora. Si sa che è difficile nascondere la verità in un contesto di spettacolo e finalmente è venuta a galla.

Scopriamo insieme di chi si tratta e su cosa ha mentito

Nicolas Vaporidis ha mentito a tutti: spunta la verità all’Isola dei Famosi

Nicolas Vaporidis, attore famoso per il film Notte prima degli esami, si trova in Honduras come naufrago dell’Isola dei Famosi.

E’ un ragazzo molto riservato, taciturno, ma puntata dopo puntata si sta aprendo sempre di più. Il romano si presenta al pubblico come single, ma ha mentito a tutti.

Mentre c’è un nuovo abbandono nel reality show a causa di un malore, Ilary Blasi cerca di capire se il cuore di Nicolas è impegnato o meno, fino a quando lui si confessa.

“Non ho mai incontrato una persona così” rivela Vaporidis in diretta e continua: “Questo tipo di sentimenti non ero abituato a viverli, ero abituato male. Quando ho conosciuto lei, ho visto qualcosa che qualche anno fa non ero capace di vedere“.

Durante la puntata, la produzione mostra una clip in cui il naufrago si racconta. Spiega anche perché ha tenuto nascosta la sua fidanzata.

“Inizialmente ho detto di essere single perché le persone che amo voglio proteggerle” spiega Nicolas e continua: “Io sono la causa di un’eventuale attenzione nei suoi confronti e vorrei che fosse un’attenzione rispettosa, delicata, non buttata sui giornali e raccontata in modo sfacciato“.

Ovviamente, Ilary Blasi non si accontenta di così poco e cerca di capire di chi si tratta. Il naufrago sente la mancanza, ma ancora non sappiamo nemmeno il suo nome.

La conduttrice ha imparato a conoscere Nicolas e ha capito che è un ragazzo riservato. L’attore apprezza e le promette che le racconterà tutto lontano dalle telecamere davanti ad un buon caffè.

“È una persona estremamente intelligente e l’intelligenza è una delle cose che trovo più sexy in una persona” si sbottona un po’ Vaporidis e aggiunge più dettagli: “Stiamo insieme da pochi mesi. L’ho conosciuta forse nel momento più complicato della mia vita e lei ha accettato tutto con il sorriso, senza farmi pesare mai nulla e questo mi ha fatto innamorare“.

Mentre una lite scioccante scoppia all’Isola dei Famosi, il naufrago poi conclude rivelando un dettaglio per dare un contentino a Ilary: “E’ bionda” dice sorridendo e con gli occhi sognanti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da L’Isola dei Famosi (@isoladeifamosi)

Nonostante Nicolas Vaporidis abbia mentito a tutti, penso che il pubblico lo abbia già perdonato. L’Isola dei Famosi è un palco seguito da milioni di telespettatori ed è anche apprezzabile un po’ di riservatezza