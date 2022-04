Lite scottante all’Isola dei Famosi 2022: volano stracci tra donne

Furiosa lite all’isola dei famosi: il fuoco è un argomento di discussione tra le due naufraghe de L’Isola dei Famosi, che si affrontano

Una furibonda lite scoppia all’Isola dei Famosi. Le protagoniste sono due donne. Non è la prima volta che esponenti del “gentil sesso” si accapigliano furiosamente per qualche motivo, e anche questa edizione del reality di Canale 5 non fa eccezione. Appena chiuse (si fa per dire) le polemiche sulle rivelazioni su Licia Nunez, Lory Del Santo e Guendalina Tavassi hanno litigato senza esclusione di colpi. Il motivo è ancora una volta il fuoco.

Questo è oggetto di grandissime tensioni. Stavolta è toccato alle due donne. Il problema di tenerlo sempre acceso apre spesso a tensioni di ogni tipo. E quindi, dopo la lite tra Licia Nunez e la coppia formata da Estefania Bernal e Roger Balduino, è toccato anche a Lory e Guendalina. La Tavassi ha seguito il fuoco per tutta la notte e ha chiesto ai suoi colleghi di aiutarla a trovare la legna per alimentarlo.

Isola dei Famosi, altra furiosa lite: questa volta c’entra il fuoco

Lory stava trasportando, invece, dei lunghi rami di palma. Secondo la Del Santo con questo tipo di legna il falò sarebbe durato di più, ma Guendalina non era d’accordo. “Non è questo il legno che ci serve, servono quelli piccoli. La palma fa una fiamma che poi si spegne”. E poi ha iniziato a lamentarsi di aver vegliato sul fuoco per tutta la notte. La Del Santo ha insistito, facendo vedere alla guendalina come accendere e tenere vivo il fuoco.

Obiettivamente alla Del Santo l’esperienza in tema di Isola sicuramente non manca. Ha partecipato e vinto nell’edizione 2005 e di certo può dire la sua. Tuttavia, va detto che la più nervosa era Guendalina, mentre Lory ha provato comunque a spiegare le sue ragioni. Alla fine, però, la pace tra le due non è arrivata. Almeno per il momento. Anche se nelle ultime ore i rapporti tra le due donne sembrano essersi un pochino distesi. E per fortuna il fuoco è rimasto acceso a lungo.