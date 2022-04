Isola dei Famosi 2022, nuovo abbandono? Malore e accertamenti medici

Malore e accertamenti medici all’Isola dei Famosi 2022: nuovo abbandono?

L’Isola dei Famosi continua alla grande. Gli share e gli ascolti sono al top e Ilary Blasi si porta tante soddisfazioni a casa in compagnia dei due opinionisti azzeccatissimi Vladimir Luxuria e Nicola Savino.

Oltre alla fame, i mosquitos e le intemperie, questo reality show mette a dura prova anche le forze dei nostri naufraghi. Con le prove leader e ricompensa, la pesca, la ricerca dei cocchi sull’Isola, le energie vengono meno e il corpo ne risente.

Una naufraga ha avuto un brutto malore nelle ultime ore. Che sia un nuovo abbandono all’Isola dei Famosi? Scopriamolo insieme

Malore per Laura Maddaloni all’Isola dei Famosi: nuovo abbandono?

Laura Maddaloni è la moglie del pugile e campione del mondo Clemente Russo. I due sono sbarcati in Honduras in coppia, ma adesso si trovano divisi.

Mentre lei è ancora in gioco sull’Isola principale, il marito si trova nel limbo: un’oasi dove attraverso un televoto o rientri in gioco o torni in Italia.

La naufraga sta dando prova di essere una donna forte, tenace e soprattutto molto innamorata della sua famiglia. L’Isola dei Famosi sta mettendo molto alla prova la coppia che si sfiora, ma non si incontra mai.

Purtroppo, però, arriva un malore per Laura.

Mentre una prova viene falsata durante la puntata dell’Isola dei Famosi, la Maddaloni corre dai medici per fare i dovuti accertamenti.

A rivelare la notizia è la pagina di notizie SkyTg24. Laura ha lasciato momentaneamente la spiaggia del reality show, per andare in ambulatorio.

Qui le stanno facendo tutti gli accertamenti del caso per riportarla subito in forze.

Non si sa, però, cosa abbia e soprattutto come stia adesso la naufraga. Laura si sta riprendendo.

“La judoka, una delle concorrenti più apprezzate dal pubblico dell’edizione 2022 del celebre programma, ha lasciato la spiaggia di Cayo Cochinos, in Honduras, per raggiungere l’ambulatorio per accertamenti medici” si legge sul portale.

Le condizioni estreme dell‘Isola dei Famosi mettono a dura prova anche i fisici più forti e le menti più lucide. Sono passati 20 giorni e questa è la fase più difficile della gara, tanto da far ritirare un naufrago dal reality show.

Speriamo che per Laura Maddaloni tutto vada bene nonostante questo malore. Sono certa che la naufraga si rimetterà al più presto e sarà anche più forte di prima. Tremati naufraghi dell’Isola dei Famosi