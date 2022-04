Prova falsata all’Isola dei Famosi: Licia Nunez ammette tutto, Vladimir punge i naufraghi

All’Isola dei Famosi la prova per diventare leader è stata falsata. L’ammissione è arrivata in diretta da Licia Nunez, ma non è mancato l’intervento di Vladimir Luxuria ha messo a tacere i naufraghi.

All’Isola dei Famosi si è fatta chiarezza durante la diretta di questa sera. Ilary Blasi, infatti, non poteva non parlare di quanto accaduto nelle scorse tra i suoi naufraghi in quanto Estefania, dopo essere stata escluda dalla leader Licia Nunez dalla prova ricompensa, l’ha accusata di aver chiesto a lei e al figlio di Carmen Di Pietro di farla vincere per avere uno stimolo in in più durante questo percorso.

Lei ha negato il tutto affermando che tutto questo non sarebbe mai successo. Alessandro però ha confermato la versione della bella modella spagnola e durante il corso della diretta di questa sera Licia Nunez ha ammesso tutto all’Isola dei Famosi rivelando di aver chiesto ai suoi compagni di farla vincere e che loro hanno poi assecondato questa sua richiesta.

Vladimir Luxuria rimprovera i naufraghi all’Isola dei Famosi: pubblico in estasi

Licia Nunez, dopo che Alessandro ha confermato la versione di Estefania, ha ammesso di aver chiesto di poter vincere la prova ed ha riconosciuto di aver sbagliato. In studio però, dove poco prima hanno mostrato il forte spavento vissuto dai naufraghi, Vladimir Luxuria ha voluto fare alcune precisazioni che hanno trovato un forte riscontro da parte del pubblico in studio.

L’opinionista ha fatto notare che ad aver sbagliato non è stata soltanto l’attrice ma anche i due compagni che dopo hanno spifferato il tutto in quanto hanno assecondo questa sua richiesta quando avrebbero dovuto rifiutarsi nel rispetto del pubblico del piccolo schermo che da casa guarda il tutto con attenzione.

Estefania ha dato ragione alle parole dell’opinionista, affermando che non avrebbe dovuto accettare ma che alla fine ha ceduto nella speranza di fare una buona azione nei confronti della sua compagna di viaggio che l’avrebbe poi colpita alle spalle privandola di poter mangiare la prova ricompensa insieme al suo fidanzato Roger.

Licia Nunez ha falsato la prova leader all’Isola dei Famosi e stasera è finalmente venuta a galla la verità.