Ilary Blasi fa un’inattesa proposta all’Isola dei Famosi: per il naufrago arriva la batosta

Ilary Blasi durante il corso della diretta dell’Isola dei Famosi ha fatto un’inattesa proposta che cambierà ogni cosa per il percorso di un naufrago in particolare.

Ilary Blasi sa come stupire i suoi fedeli telespettatori che seguono più appassionati che mai le avventure dei naufraghi all’Isola dei Famosi.

Questa sera la moglie di Francesco Totti ha voluto dare una spinta in più alle dinamiche del programma, facendo un’inattesa proposta in diretta che è pronta a sconvolgere ogni cosa. In particolar modo, però, questa proposta riguarderà un concorrente e non tutti i suoi compagni di viaggio in quanto dovrà affrontare un confronto faccia a faccia con una persona importante del suo passato.

L’inattesa proposta di Ilary Blasi all’Isola dei Famosi siamo sicuri darà una marcia in più durante le prossime settimane.

Arriva il triangolo all’Isola dei Famosi: Ilary Blasi lo propone in diretta

Ilary Blasi ha diretto un nuovo confronto tra Estefania e l’ex fidanzata di Roger. La bella modella spagnola non ha voluto sentire ragioni ed ha consigliato all’altra ragazza di mettersi l’anima in pace e di non comparire in programmi per parlare della sua passata storia, avendo maggiore rispetto per se stessa.

La giovane invece è di tutt’altro parere, rivelando che Roger l’ha presa in giro perché non avrebbe mai interrotto la loro relazione e per questo motivo vuole metterla in guardia, ma lei crede nella buona fede del suo compagno che le avrebbe raccontato ogni cosa successa in passato.

Dopo aver concluso il collegamento, Ilary Blasi ha proposto all’ex di Roger di andare in Honduras in modo tale da poter avere un confronto con lui faccia a faccia, ma quest’ultima avrà accettato o meno la proposta ricevuta durante il corso della diretta? Lei ha ovviamente risposto di sì, affermando che è pronta a partire per incontrarlo dal vivo e vedere come stanno le cose realmente tra di loro.

Vladimir Luxuria, che poco prima ha punto i naufraghi a causa della prova leader falsata, ha apprezzato e non poco questa nuova iniziativa del programma e non vede l’ora di vedere all’opera questo nuovo triangolo amoroso tutto made in Honduras.