Oroscopo 23 aprile 2022: Capricorno primo, all’ultimo posto…il Toro!

L’Oroscopo di oggi ha come protagonista la Luna, la parte più intima dei segni dello Zodiaco. Tutte le Case Celesti, e nello specifico i 3 fortunati e i 3 sfortunati, durante la giornata verranno influenzati dall’ultima fase lunare del momento: il quarto di Luna, ecco cosa comporta.

L’informazione è l’obiettivo principale del nostro Oroscopo, ma è necessario ricordare che questo non ha la funzione di un oracolo, ma è uno strumento. E’ il mezzo migliore per accrescere la propria spiritualità e diventare persone felici. La Luna è il Satellite più famoso di sempre, ma con i suoi cicli finisce inevitabilmente per influenzare le condizioni e le situazioni più importanti in corso.

Immergersi nel firmamento è una buona occasione per fare spazio nella propria mente. A volte, i pensieri sembrano sovrastare, e di conseguenza riuscire a venirne fuori è difficile, specialmente perché la realtà fuori sembra opprimere. L’Oroscopo del giorno illustra la fase conclusiva del ciclo lunare corrente, perché porta molti cambiamenti.

In primis, ricordiamo che la Luna sul piano astrologico rappresenta e influenza la parte più intima e profonda degli individui. Stiamo parlando delle fragilità e dei segreti che non vengono raccontanti a nessuno, e che solo i diretti interessati conoscono.

Cosa succede? L’armonia è una meta da raggiungere, oltre che una condizione fortemente sentita. Ciò è dovuto al fatto che non sempre le cose vanno come previsto, ma l’energia concreta e tranquilla del Toro, unitamente a questa fase, favoriscono la riconciliazione.

Una riconciliazione fondamentale per andare avanti e portare in auge i progetti di vita che meritano tanti sacrifici. C’è chi si sentirà grato per quello che prova, ma anche chi si sentirà leggermente oppresso.

Ecco come i 3 fortunati e gli sfortunati vivranno la giornata.

Oroscopo: al top il Capricorno, una bella rinascita!

Capricorno, Ariete e Gemelli sono la top three della giornata! Segni di terra, fuoco e d’aria, sono i favoriti dello Zodiaco nella rinascita personale, ognuno per ragioni diverse. Non significa che non ci saranno delle sfide, ma sapranno tenere testa alle avversità. Se sei del Cancro sei il prossimo segno in lista che necessita di approfondire il proprio quadro astrologico in corso.

Il Capricorno è favorito dalla Luna che gli permette di mettersi in gioco con tutte le sue energie, qualsiasi sia l’ambito. L’organizzazione e l’ambizione che lo animano sta dando dei grossi e succosi frutti, non resta che goderseli. Consigli: passa una giornata all’insegna del buon umore, ogni tanto bisogna lasciarsi andare.

L’Ariete è più combattivo che mai, lo è per natura, ma la Luna rende la sua energia utile e funzionale a raggiungere tutti i suoi obiettivi. Come? Rialzandosi e affrontando ogni ostacolo. Consigli: amore e lavoro sono al centro di tutto per ora, ogni cosa sembra ruotare attorno i tuoi interessi principali, affronta le avversità, vedrai che soddisfazioni.

I Gemelli sono fortunatissimi sia in amore che al lavoro, l’importante è però mettersi in gioco, senza essere eccessivamente autocritici fino a sprofondare nelle ansie e insicurezze che contraddistinguono questo segno. Consigli: è il momento di agire, la Luna ti sorride, fallo anche tu con la perseveranza.

Pessimo cielo per il Toro che è l’ultimo in classifica

Batoste e intoppi nel percorso di Sagittario, Pesci e Toro, la giornata non può finire bene visto i costanti nervosismi e situazioni di tensione. Ci sono dei modi per riprendersi, ma bisogna avere buona volontà nel cambiare il proprio destino con il potere della volontà. Il quartultimo segno è la Bilancia che deve conoscere alcune novità che la riguardano da vicino.

Il Sagittario è troppo nervoso, la Luna non dona la passione e l’ambizione che servono per vivere intense emozioni in amore, e raggiungere grandi obiettivi al lavoro. Consigli: è necessario affrontare tutto, specialmente gli eventi che rendono insicuri, inoltre non bisogna ma buttare la frustrazione sui rapporti più importanti, ci sono conseguenze.

I Pesci sono fuori posto, come sempre, ma questa volta anche i sentimenti, la loro linfa vitale, ne risentono. Al lavoro le cose vanno bene, ma spesso capita di sentirsi schiacciati da tutto. Consigli: vivi alla giornata, non arrovellarti su pensieri tossici, affronta tutto quello che viene per come viene.

Concludiamo l’Oroscopo con il Toro che è troppo autocritico ed esigente con sé stesso, specialmente al lavoro, non sempre le cose vanno per come devono. In amore tutto procede tranquillo. Consigli: non fossilizzarti sui problemi o sulle questioni che non comprendi, vai oltre.