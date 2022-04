Test logica: riesci a risolvere il dilemma della cena?

Il test di oggi riguarda una cena tra amici. Come spesso accade, il conto può rappresentare un vero e proprio ostacolo. Come ne uscirai?

A volte un piccolo dettaglio può rovinare una serata perfetta. Spesso quel dettaglio è il conto. Quante volte è capitato di assistere a scene imbarazzanti al ristorante quando arriva il conto e il gruppo di amici a tavola impazzisce per capire quanto bisogna tirare fuori ciascuno? Anche se non lo ammetterai mai, tutti hanno vissuto almeno una cena imbarazzante nel corso della propria vita.

Il test che ti proponiamo oggi riguarda proprio una cena tra amici, al ristorante. Ovviamente, questo test non ha alcuna validità scientifica. Si tratta semplicemente di un modo per intrattenere le nostre lettrici ed i nostri lettori, regalandogli, se è possibile, qualche momento di distrazione. Soprattutto se oggi è una quelle interminabili giornate in ufficio.

Ad una cena ci sono venti persone, le quali spendono 200 euro in totale. Ogni uomo spende 20 euro; ogni donna spende 7 euro; ogni bambino spende 3 euro. Riesci a indovinare quanti sono rispettivamente gli uomini, le donne e i bambini presenti alla cena? Ragiona con calma ma, se puoi, prova a dare una risposta in meno di un minuto. Mal che vada, hai sempre a disposizione la soluzione.

La soluzione del test

Per risolvere un test di logica e ragionamento è necessario distinguere i dettagli utili da quelli inseriti solo per ingannarti. Se hai effettuato questo passaggio, vuol dire che hai la soluzione in tasca. In questo caso, è assolutamente necessario farti i complimenti perché non era per niente facile risolvere questo indovinello.

Se, al contrario, non hai dato una risposta e hai perso tanto tempo senza avere un’illuminazione, tirati su con il morale. Non è colpa tua! Vuol dire che hai soltanto bisogno di allenarti un po’ di più. Prova a cimentarti in un test del genere ogni giorno, vedrai che anche tu riuscirai a risolvere questi indovinelli in meno di un minuto. Ecco la soluzione del test.

La prima cosa da fare è trovare un numero la cui somma spesa dalle donne e dai bambini dia come risultato un multiplo di 10. Ci sono diverse soluzioni ma soltanto una può andare bene per questo test, considerando il numero totale delle persone. Quindi, ecco la formula che porterà alla soluzione:

11 bambini (3 euro di spesa ciascuno) = 33 euro;

(3 euro di spesa ciascuno) = 33 euro; una donna (7 euro di spesa) = 7 euro;

(7 euro di spesa) = 7 euro; 8 uomini (20 euro di spesa ciascuno) = 160 euro.

Il totale è esattamente 200 euro.