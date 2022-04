Notte di fuoco per Manuel e Lulù: foto bollente a letto, web in fiamme

Notte di fuoco per Manuel e Lulù: per il settimo mesiversario si concedono una notte romantica e passionale. La foto bollente manda in fiamme il web.

Notte di passione per Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè che hanno festeggiato il settimo mesiversario da soli, in un albergo di Roma, in un’atmosfera super romantica in cui non è mancato l’amore che li unisce. Con una foto scattata a letto e una dichiarazione d’amore, Lulù ha mandato in tilt il web, felice di vedere la coppia serena e felice lontana da tutto.

Per brindare al settimo mese d’amore nato nella casa del Grande Fratello Vip, Manuel e Lulù hanno scelto di isolarsi da tutto e tutti regalandosi una notte che è stata, contemporaneamente, sia romantica che passionale come testimonia la foto che Lulù ha deciso di regalare ai fan in questo sabato mattina. Uno scatto che racchiude l’amore e la complicità che unisce i due fidanzati e che il web ha particolarmente apprezzato.

Manuel e Lulù, notte bollente e dichiarazione d’amore da brividi

Non potevano trascorrere una notte migliore Lulù e Manuel per festeggiare il settimo mesiversario. Una notte dedicata unicamente al loro amore come testimonia la foto pubblicata da Lulù in cui è a letto con il fidanzato. Abbracciati, a letto, Manuel e Lulù si stringono. La Selassiè accarezza il fidanzato che appare senza maglia mostrando i vari tatuaggi che ha sul corpo. La foto è stata pubblicata tra le storie di Instagram utilizzando come colonna sonora Stuck With U di Justin Bieber e Ariana Grande, canzone che si sono dedicati in casa e che era stata scelta dai fan per inviargli un aereo.

La foto che vedete è stata pubblicata da Lulù anche su Twitter. La principessa, inoltre, ha dedicato delle importanti parole d’amore al fidanzato. “Ti amo, sono noi due, ti amo così tanto, hai la mia anima”. Una dichiarazione d’amore e una foto che hanno letteralmente mandato in fiamme il web che avevano già gioito per la sorpresa che Manuel ha fatto a Lulù per il mesiversario.

“Vi rendete felici ed è tutto ciò che conta, continuate così! Love you guys“, scrive una fan. “Siete Amore, siete Vita, un’anima sola in due meravigliosi ragazzi che più veri e puri non c’è… Vi si ama ragazzi miei, tanto, tanto. Amatevi sempre così, sempre di più”, aggiunge un’altra. E ancora: “Siete l’amore…vi auguro di vivere una vita intera di questi momenti. Solo vostri!!! Abbiate cura l’uno dell’altra sempre!! Siete bellissimi! Riempite la vostra vita di piccole cose, sono quelle a fare la differenza”, “Tenetevi Sempre la mano, siete la forza uno dell’altro. Siete l’Amore”.

Un amore quello di Manuel e Lulù che diventa sempre più forte per la gioia dei fan che hanno sempre creduto in loro. E la foto di Lulù arriva pochi giorni dopo il gesto di Kevin, il fratello di Manuel, che ha fatto infuriare i sostenitori della coppia.