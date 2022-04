Notte bollente per la principessa Selassiè: beccata a baciare un altro

Una delle Principesse Selassé ha trascorso una notte bollente! L’ex concorrente del Grande Fratello Vip è stata beccata con un altro!

Le Principesse Selassiè sono senza dubbio tra le protagoniste indiscusse dell’ultima edizione del GF Vip di Alfonso Signorini, l’edizione più lunga della storia del reality show di canale 5, durata ben 6 mesi.

Tutte e tre le sorelle, oltre ad aver creato dinamiche, sono state protagoniste di storie d’amore o presunti flirt. Lulù fin da subito ha mostrato un certo interesse nei confronti di Manuel Bortuzzo, Clarissa ha avuto un flirt con Antonio Medugno prima che lui iniziasse la sua esperienza nella casa più spiata d’Italia, e Jessica si è invaghita di Barù anche se lui non ha mai ricambiato tale sentimento.

A distanza di mesi dalla fine del GF Vip, una di loro è stata beccata a baciare un altro e non il suo pupillo. Ma chi di loro? Jessica Selassié è stata beccata con un altro ragazzo!

Jessica Selassié beccata con un altro dopo il GF Vip: la foto fa il giro del web

Jessica Selassié, che senza alcun dubbio è al settimo cielo per l’importante traguardo raggiunto da sua sorella Lulù, aveva sempre manifestato un certo interesse nei confronti di Barù, ma le cose dopo la fine del Grande Fratello Vip non sarebbero affatto andate come sperato e i due hanno diviso le loro strade. Poco male, però, perché la Princess si è subito consolata con un altro!

Come potete vedere dallo scatto incorporato poco più in alto, Jessica Selassié è stata beccata con Biagio D’Anelli! I due hanno deciso di scambiarsi un tenero bacio durante una serata in discoteca e il tutto è stato pubblicato in rete da lui. Che tra loro sia stato soltanto un bacio scherzoso oppure che ci sia qualcosa di più?

Biagio, tra l’altro, sembrava aver trovato l’amore con Miriana Trevisan ma quando si sono rincontrati nella vita reale, la loro relazione è durata meno di un gatto in tangenziale. Che questa per loro sia la volta buona? Staremo a vedere come si evolveranno le cose tra Jessica Selassié e Biagio D’Anelli dopo il Grande Fratello Vip.