Giorgia Rosati, messaggio da brividi dopo il divorzio a Matrimonio a prima vista

Giorgia Rosati ha partecipato all’ultima edizione di Matrimonio a Prima Vista, e ha pubblicato un messaggio toccante su Instagram

Difficile che le coppie che vengono assemblate dagli esperti di Matrimonio a prima vista riescano a resistere anche dopo la fine del programma. Qualcuna ci prova ad andare oltre, ma purtroppo la strada del divorzio sembra impossibile da percorrere, prima o poi. La stessa sorte è capitata ad Antonino Quarta e Giorgia Rosati, che hanno partecipato all’ultima edizione dello show. Gli esperti li hanno messi insieme in quanto “teoricamente” rappresentavano una coppia perfetta. Lui 29 anni, lei 28. Lui di Castri di Lecce (Puglia) e lei di Rieti, nel Lazio. Un rappresentante farmaceutico e lei tecnico della perfusione cardiocircolatoria.

Anche se vivono molto distanti, avevan in comune più o meno lo stesso ambito lavorativo. Hanno partecipato al casting per la quinta edizione, sono stati scelti e accoppiati. Poi il matrimonio al buio e l’esperienza che hanno vissuto insieme: l’obiettivo comune era di costruirsi una famiglia. Lui, grande appassionato di cavalli, ha rotto il ghiaccio quasi subito, mentre lei è stata un po’ più timida. A quanto pare le cose sembravano andare bene, visto che i tra i due sembrava esserci una certa intesa. Una crescente simpatia tra i due, con tanti scherzi e sorrisi. Tuttavia non sembrava esserci una scintilla di passione, né tantomeno di amore. Il pericolo maggiore per queste coppie “al buio” è di rimanere in “friend zone”, senza andare oltre.

Matrimonio a Prima vista, l’emozionante messaggio di Giorgia

Ovviamente con questi presupposti non ha senso parlare di matrimonio. Tuttavia i due sembravano andare molto d’accordo, e i due iniziano una convivenza. Finalmente arriva qualcosa di più, con i primi contatti fisici. Insomma tutto va per il meglio, soprattutto quando le rispettive famiglie si conoscono. Decidono di rimanere insieme, anche se la distanza Lecce-Rieti è un impedimento. Vanno avanti non senza difficoltà, ma proprio pochi giorni fa hanno deciso di lasciarsi. Niente da fare, evidentemente qualcosa non ha funzionato e lei ha lasciato un tenero messaggio su Instagram per lui.

“Forse non ci siamo saputi spiegare, forse pensavamo che sarebbe stato tutto più semplice, ma posso dire con certezza che ogni singola emozione è stata talmente forte da non poter racchiudere tutto con un si o con un no – ha scritto Giorgia – è stato un viaggio pazzesco, folle, come se avessimo comprato un biglietto di sola andata, con il tempo tutto sarà più chiaro, più semplice. È stato il viaggio della vita e a volte, con mille sfaccettature, la vita ti ripaga. Dovessi tornare indietro, nonostante tutto, lo rifarei altre mille volte con te”. Un messaggio toccante, ma intanto i due hanno preso strade diverse… e chissà se un giorno ci ripenseranno.