Meghan, polemiche sul suo discorso agli Invictus Games

Meghan Markle è nuovamente al centro di una polemica. Le sue parole agli Invictus Games non sono piaciute a tutti. Ecco cosa ha detto la Duchessa di Sussex

Meghan Markle riesce sempre a far parlare di sé, anche quando non ne avrebbe l’intenzione. L’ex attrice statunitense è una calamita per i media di tutto il mondo da anni ormai. Sin da quando è stato annunciato il suo fidanzamento con il Principe Harry, infatti, decine di giornalisti e paparazzi la seguono ovunque, alla ricerca di uno scatto rubato o di una dichiarazione fugace.

Da quando i Sussex hanno lasciato il Regno Unito per trasferirsi negli Stati Uniti d’America, questa attenzione è aumentata a dismisura. Ogni volta che sono presenti ad un evento, tutte le attenzioni sono rivolte a loro. Anche una piccola dichiarazione, all’apparenza innocente, può scatenare una polemica, sia in Europa che oltreoceano. Ed è proprio ciò che è successo nelle ultime ore.

L’ex stella di Hollywood è agli Invictus Games insieme al marito. Si tratta dei giochi ai quali partecipano i reduci di guerra che hanno subito un grave infortunio durante il servizio. I Sussex hanno numerosi incontri in programma e gli interventi saranno quotidiani fino al termine dei giochi. Vediamo insieme cosa ha combinato questa volta Meghan Markle.

Meghan e la presunta provocazione nei confronti della Regina Elisabetta

In Inghilterra sono convinti che Meghan Markle ce l’avesse proprio con la Regina Elisabetta. Lo riporta anche il The News International, tabloid pakistano in lingua inglese molto seguito anche in Gran Bretagna. L’ex protagonista di Suits ha incontrato l’anziana sovrana pochi giorni fa. Di questo incontro si sa pochissimo perché da Buckingham Palace non è trapelato niente.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Invictus Games Foundation (@weareinvictusgames)

Ecco le sue parole, riportate dal sito pakistano: “Questo è servizio, questa è dedizione e questa è la famiglia Invictus”. Il riferimento alla famiglia non è sfuggito agli opinionisti inglesi, i quali sono convinti che quella parola sia stata usata come provocazione nei confronti di un membro della Royal Family, probabilmente Elisabetta II. L’anziana monarca ha dovuto rimandare ancora una volta la conoscenza di Lilibet Diana.

Sempre secondo quanto riportato da The News International, Ingrid Seward, giornalista esperta di vicende legate alla monarchia inglese, è convinta che quelle parole fossero riferite a Sua Maestà. È probabile, dunque, che il colloquio tra la Regina Elisabetta e i Sussex non sia stato così sereno come qualcuno aveva ipotizzato in un primo momento. Per ora, non arrivano risposte da Londra e difficilmente arriveranno, almeno non attraverso i canali ufficiali.