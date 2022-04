Segreto choc all’Isola dei Famosi 2022: “Ecco cosa mi dice di notte”

L’Isola dei Famosi è protagonista di un segreto davvero scioccante! La palapa più ricercata di sempre è al centro di un dibattito inedito che è stato rivelato in un momento totalmente inaspettato. Tra una chiacchiera e l’altra, salta fuori la notizia che nessuno avrebbe immaginato.

Un segreto fa notizia? Quando si tratta di un reality come l’Isola dei Famosi tutto può cambiare in un attimo! Le dinamiche televisive di programmi del genere hanno abituato il fedelissimo pubblico a casa che non perde un solo appuntamento, ai continui stravolgimenti. Ma certe informazioni finiscono per modificare completamente la visione dei beniamini in gara. La confessione ha smosso nuovamente le carte in tavola, come giocheranno le squadre? Ecco quanto accaduto.

Immergiamoci nel mare che circonda l’Isola più “in” che esista, quella dei Famosi! I vip in gara si stanno dimostrando più agguerriti che mai. Ciò è evidente dall’energia che ci mettono per affrontare le sfide, ma non solo.

Di recente, sono saltate fuori delle informazioni che stanno finendo per modificare una volta per tutte quanto accaduto. Gli isolani saranno disposti ad accettare il corso degli eventi, oppure verranno posti in essere dei rimedi?

Ecco le parole confessate dalla vip ad un altro concorrente, il confronto che non potevate perdervi lo riportiamo noi.

Isola dei Famosi: il segreto salta fuori!

Del resto, il reality sta riscuotendo un vero successo. Dopo l’annata fortunata del Grande Fratello Vip 6, è la volta anche dell’Isola dei Famosi, poiché i concorrenti sono dei veri battaglieri, ma non mancano gli strateghi che attuano dei comportamenti che non tanto vanno a genio al resto delle squadre. Tra le ultime non possiamo dimenticare la prova falsata dove la stessa Luxuria dice la sua, un evento che è in parte collegato con la notizia di oggi, ecco la verità.

A parlare è proprio lei Laura Maddaloni, isolana dal carattere temerario e moglie del noto pugile casertano Clemente Russo. La donna durante una discussione con Nicolas Vaporidis, rivela che è a conoscenza di un segreto che le è stato confessato di notte.

Si tratta della sfida che ha decretato la vittoria di Licia Lunez, quella nella quale è diventata la leader della sua squadra! Com’è avvenuto il fatto? La donna afferma che durante la sfida con Estefania Bernal e Alessandro Iannoni, la Lunez avrebbe chiesto loro di farla vincere, ecco le parole di Laura:

“A me l’ha detto la sera stessa, sì di notte mi ha proprio detto ‘i ragazzi mi hanno fatto vincere’. Non mi ha detto Estefania, ma ‘loro due mi hanno fatta diventare leader.”

Quindi, la confessione è arrivata dalla diretta interessata, che nonostante la vergogna dato che non ha vinto grazie alle sue capacità, rivela quanto avvenuto. Ha chiesto il favore ad Alessandro, il quale ha poi detto di essersi pentito della carineria fatta.

Nessuno è stato obbligato, ma secondo la Maddaloni, visto che sono una squadra, ha esortato il trio in questione protagonista dell’evento a chiarire. Come se non bastasse ne accade un’altra, un fatto inaspettato ha letteralmente spaventato i naufraghi creando dello scompiglio, fortunatamente alla fine la questione ha avuto una fine.

Per quanto riguarda invece il litigio in corso, attendiamo ulteriori aggiornamenti, perché gli eventi si evolvono di continuo. Restiamo sintonizzati per le prossime novità, soprattutto per scoprire se la prova verrà confermata o meno dopo la confessione del segreto.