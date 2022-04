Rompicapo numerico: risolvi correttamente la sequenza!

Allenarsi quotidianamente con la risoluzione di enigmi, è una fonte di divertimento che al tempo stesso permette di mantenere alta l’elasticità mentale. Il rompicapo numerico di oggi è da non perdere, ma fai attenzione, hai meno di un minuto per risolverlo.

Tic tac, le lancette dell’orologio di muovono veloci, il tuo ragionamento matematico sarà all’altezza della sfida predisposta? Ti serve un alto livello di concentrazione, ma anche la logica non è un’arma da accantonare, anzi ti servirà per la risoluzione del rompicapo numerico del giorno. L’obiettivo è quello di trascrivere correttamente il valore mancante.

Il rompicapo numerico rappresenta una bella sfida, ma solo i più abili riesco a portarla a compimento. Il minuto di tempo è tassativo, se andrai oltre, anche se avrai trovato la risposta corretta, non avrai superato la prova. La bellezza degli enigmi sta proprio nell’affrontare le sfide con il giusto spirito.

Quindi, può anche capitare di non trovare la risposta corretta, ma senza dubbio è un ottimo esercizio da fare quotidianamente per rendere il pensiero più rapido e reattivo alle sfide di tutti i giorni.

Allora, ci stai provando a risolvere il tranello nel quale ti sei cacciato, oppure ti stai già arrendendo? Se scorri l’articolo troverai la risposta che cerchi!

Rompicapo numerico, ecco la soluzione!

Non ci sono dubbi sull’utilità dei rompicapo, ma neanche il divertimento scherza visto che ci sono tantissime tipologie di sfide. Perché non provi il rompicapo del cubo di Rubik? E’ un gioco rapido e dinamico, ma anche in questo caso non dovrai perdere tempo. Dove eravamo rimasti? L’enigma di oggi ha una soluzione ben precisa, ecco qual è.

Non è impossibile risolvere il rompicapo del giorno, però si può sempre cadere in inganno e credere di averlo risolto, ma ecco che ti spiego come avresti dovuto agire senza commettere alcun errore.

Le vedi quelle X in rosso? Sono dei segnali fondamentali che ti permetteranno di comprendere la logica del rompicapo in corso. Non ti serve fare alcun calcolo di grande complessità, semplicemente avresti dovuto seguire il mio indizio, ed usare la logica. Osservando le precedenti operazioni c’è un elemento in comune: non vengono considerate le decine.

Di conseguenza, non devono essere calcolate! Quindi la risposta corretta è 14, proprio perché sono state calcolate soltanto le unità.

Allora, ci sei arrivato o hai sbagliato completamente la risoluzione dell’enigma? Se ti è piaciuto ti consiglio il rompicapo di logica nel quale devi scoprire l’elemento nascosto, è una sfida divertente!

Se ti è piaciuto metterti in gioco, non perdere il prossimo rompicapo, sarà ancora più divertente e soddisfacente.