Anticipazioni Amici 21: l’ultima eliminazione fa davvero male

Quanti eliminati ci sono stati nella sesta puntata del Serale di Amici 2022? Tutte le risposte nelle anticipazioni della puntata di oggi

Ci siamo: un altro sabato è arrivato ed è tutto pronto per una nuova puntata del “serale” di Amici. Appuntamento questa sera su Canale 5 per un’altra attesa serata con gli allievi del talent di Maria De Filippi. Come sempre, il clou sarà l’eliminazione della settimana, ma il pubblico si chiede, come sempre, se ce ne saranno anche più di una. Come anticipa puntualmente il vicolodellenews.it ci sarà soltanto un concorrente eliminato. Del resto mancano poche puntate all’epilogo di maggio e non c’è bisogno di spingere con le uscite dalla scuola.

Tuttavia, il nome è indubbiamente un po’ a sorpresa e per correttezza non può essere dato come ufficiale. La scorsa settimana fu eliminata Carola Puddu, una scelta che non piacque al pubblico da casa. Vedremo questa settimana come andrà. Come sempre, si è iniziato con la sfida tra i giudici. A vincere è stato Emanuele Filiberto, e con lui hanno iniziato Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro, che hanno sfidato Alessandra Celentano e Rudy Zerbi.

Amici, nuova clamorosa eliminazione: ecco il nome

Le sfide sono state: LDA contro Alex, punto ad Alex; Michele contro Nunzio, punto a Michele;

Sissi e Alex contro Luigi e LDA, guanto di sfida: punto a Sissi e Alex. Al ballottaggio Luigi, Michele e LDA, con quest’ultimo finito al ballottaggio finale. Successivamente, a rischio eliminazione sono finiti Nunzio, Serena ed Alex. Il ballerino di Todaro è andato al ballottaggio contro LDA. Ecco che i due a rischio eliminazione sono LDA, Dario e Nunzio. Un ballottaggio teso, con una sfida delicata e tutto sommato equilibrata.

I giudici hanno salvato per primo Dario, mentre Sissi è stata la più votata dal pubblico Tim. Alla sfida finale, quindi, LDA e Nunzio. Brividi e tensioni, e farne le spese è stato Nunzio, che è stato eliminato e ha finito anzitempo la sua esperienza nel talent. Invece, tra gli ospiti musicali della puntata ci sono i The Kolors, con Stash che da giudice ha momentaneamente rimesso i “panni” di artista per esibirsi sul palco.