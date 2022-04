Ex Uomini e donne sputa veleno sull’ex tronista: mai accaduto prima

Il format crea le coppie più amate, ma può anche dar inizio ad un caos mediatico che tiene il pubblico con gli occhi sullo schermo. I protagonisti del dating show finiscono per diventare dei beniamini per i fan, infatti le faide non finiscono in tv. Ecco lo scontro tra ex di Uomini e Donne che nessuno si sarebbe aspettato.

Le parole possono ferire, e i ragazzi di Uomini e Donne in gioco, sanno proprio come mettere in pratica le carte migliori. Si tratta di strategie o di pura verità? Quello che è certo è che noi non perdiamo un solo passo dei concorrenti, infatti non possiamo non condividere le ultime discussioni che hanno in parte chiarito degli eventi del passato. Ecco quanto dichiarato, il pubblico è rimasto letteralmente senza parole.

I sentimenti sono incontenibili, specialmente quando la situazione è ancora calda. Tra le emozioni però non ci sono soltanto sentimenti di gioia, ma anche forti rancori e rabbia repressa. Gli ex di Uomini e Donne sono degli ex a tutti gli effetti, anche se ancora la questione non è stata del tutto accettata.

Riportare quanto accaduto è necessario, soprattutto per mettere in evidenza quanto siano intensi i rapporti che si vanno a creare nel programma targato Maria De Filippi. Così, tra una domanda e l’altra viene fuori una confessione scioccante.

Le parole sono dure, ma senza dubbio esprimono la verità di ciò che è stato provato, e soprattutto d quello che è rimasto dell’esperienza.

Ex Uomini e Donne: scontro tra titani!

Come se non bastasse gli scontri sono all’ordine del giorno, infatti non sono solo gli ex concorrenti a litigare, ma anche i protagonisti storici. Infatti, la discussione tra gli opinionisti ha generato la fuga di Tina, quanto accaduto ha lasciato tutti senza parole, del resto che aspettarsi da due micce pronte ad accendersi come loro? Così, con questo contorno, si esaurisce la vicenda del giorno.

Forse scontato, ma pur sempre ricorrente, è la nuova discussione tra Matteo Ranieri e Federica Aversano! L’ex tronista è ormai felice e beato tra le braccia di Valeria Cardone, la sua scelta tanto chiacchierata quanto inaspettata. Nessuno si sarebbe mai immaginato questa conclusione dal suo percorso nel dating show, ma alla fine ha scelto l’altra.

Tutto ciò ha destato scompiglio proprio perché fino al momento della scelta ha espresso il suo desiderio di chiarire con Federica, illudendo del fatto che volesse proprio lei al suo fianco. Questa notizia non è piaciuta ai fan, figuriamoci alla diretta interessata, la quale risponde attraverso i social media alle domande fatte proprio sull’argomento.

Al fatidico quesito, “Pensi ancora a Matteo?”, lei risponde in maniera schietta e tagliente, ecco le sue parole:

“Se penso ancora a lui? Questa è una domanda non ricorrente, di più. Mi hanno insegnato che quando non puoi parlare bene di una persona è meglio non parlarne. Non c’è stima, mettiamola così.”

Insomma, una bella affermazione che lascia di stucco. Da questa si evince che non è andata proprio giù la scelta del tronista, rimasta come un groppone difficile da dimenticare. Nel frattempo, nonostante non accetti la proposta di Alessandro vicinanza invaghitosi di lei, la Aversano lo difende proprio dopo che la stessa Maria De Filippi ha sbroccato contro la leggerezza del giovane.

Ne accadono di tutti i colori, di certo le affermazioni di Federica su Matteo oltre che ad essere forti, dimostrano che ancora lei sente dei forti sentimenti nei suoi confronti. Se non si tratta più d’amore, comunque c’è del risentimento.

In attesa della risposta del tronista, restiamo aggiornati, soprattutto per scoprire come andrà a finire la vicenda. Ma non finisce qui, anche per sapere se la Aversano potrà diventare la prossima tronista, visto il successo su di sé.